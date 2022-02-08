北京冬奧｜韓短道速滑無緣決賽　中國隊員及韓裔教練遭韓網民網暴

昨晚（7日）舉行的北京冬奧短道速滑男子1000米決賽中，國家隊選手任子威、李文龍包攬冠亞軍，而將短道速滑視為傳統強項的韓國隊，卻因選手黃大憲、李俊書接連犯規被取消決賽資格，至今依然「顆粒無收」。

因此，不少韓國網民將矛頭對準決賽中取得第四名的國家隊名將武大靖、及國家隊俄羅斯籍韓裔技術教練安賢洙，在Instagram等社交平台中對二人進行網暴行為。



在韓國隊選手因犯規無緣決賽，以及中國隊包攬冠亞軍後，大量韓國網民湧入武大靖的Instagram賬號評論區，並發表帶有辱罵性文字的留言，引起廣關注。

有內地網民得知此事後，發帖呼籲指「大家快去大靖ins底下刷刷好評，hgr（韓國人）瘋了」。其後，不少內地網民在評論區展開「反擊」，還製作各類表情包以為中國運動員打氣，並稱「一起守護最好的武大靖」。

無獨有偶，中國短道速滑隊技術教練安賢洙（Victor An）及其家人亦遭到韓國網民的網暴，今日（8日）凌晨安賢洙在Instagram發長文稱，現在所處的狀況都是因為自己過去的選擇或錯誤而造成的，所以可以虛心接受任何指責，「但是沒有任何錯誤的家人受到傷害和痛苦，這是現在最痛苦和最艱難的事情。」

安賢洙又呼籲，不要因為自己無法干預的領域的事情或虛假報道，而對其家人進行無差別辱罵和惡意留言，並感謝了支持他的人。

據了解，安賢洙在2002年的鹽湖城首度參加冬奧會，2006年在都靈冬奧會代表韓國隊贏得三面金牌，此後由於受傷病困擾及與韓國體育官員產生分歧，未能入選2010年溫哥華冬奧會韓國隊，而宣布加入俄羅斯籍。

在2014年索契冬奧會上，更名為Victor An的安賢洙代表俄羅斯主場歷史性贏得首個短道速滑金牌，單屆賽事再度摘得三金。