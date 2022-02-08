新冠肺炎｜內地增65宗本土確診　深圳2宗境外輸入病例來自香港

內地的新冠肺炎疫情持續，據國家衛健委通報，昨日（7日）內地新增本土確診病例65宗，新增本土無症狀感染者4宗。



新增本土確診病例方面，廣西64宗，均在百色市；天津1宗，在河北區；含4宗由無症狀感染者轉為確診病例（均在廣西）。

本土無症狀感染者方面，黑龍江2宗，均在黑河市；廣西2宗，均在百色市。

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近日有跨境司機在深圳確診新冠肺炎，供港蔬果受到影響，引發關注。廣東衛健委通報，昨日深圳報告2宗境外輸入確診病例，均來自香港。

深圳近日起對粵港跨境貨車司機實施更嚴格的管控措施，7日起粵港跨境貨車司機需憑24小時內核酸檢測陰性證明入境，並在入境口岸進行核酸採樣。粵港跨境貨車司機在住宿點住宿期間每天需進行1次核酸檢測。

此外，深圳市跨境貨車司機疫情防控專班表示，廣東省各地進一步壓縮貨物作業點數量，非必需品不納入作業點運輸作業。深圳、珠海要在接駁點加強對粵港跨境貨車駕駛室的有效消毒。廣東省交通廳牽頭推進在跨境貨車駕駛室加裝監控攝像頭，不願意安裝的司機於疫情期間取消入境豁免隔離資格。

此外，廣西現有108宗本土確診病例、4宗本土無症狀感染者，以及97宗境外輸入確診病例、155宗境外輸入無症狀感染者。德保縣新冠肺炎疫情防控工作領導小組指揮部的通告指，德保縣全域執行「不進不出」措施，各鄉鎮村社區之間執行「不進不出」措施，內部嚴格管控，人員、車輛非必要不流動，禁止人員聚集活動，要設卡點管控。德保縣各高速路口暫時關閉，公路客運暫時停運，私家車輛暫停跨區域通行。

與此同時，隆林縣、靖西市亦先後宣布全城路口交通訊號燈調成紅燈，自駕車輛出行一律視為衝紅燈。