北京冬奧｜微型博物館擁5000件奧運藏品　80後為何花光積蓄收藏？

北京冬奧開幕後，不少周邊商品都成為大家追捧的對象，近期最受歡迎的可說是冬奧會吉祥物「冰墩墩」。

除了本屆冬奧，歷屆的奧運會亦推出了不少周邊商品。在北京西城區某胡同內，就匿藏了一個微型的「奧運博物館」，在只有300多呎平房內，卻擺滿了5000多件奧運藏品。

近日，被稱為「奧運小王子」的收藏家張文全，就講述了自己走上奧運收藏之路的故事。



《新民晚報》報道，張文全最初關注到奧運，要追溯至2000年的悉尼奧運會，當時14歲的他開始對奧運紀念品感到興趣，「當時並沒有什麼目標，只是零零散散地買了一些奧運紀念品，像奧運吉祥物、奧運手錶、景觀旗等」。

直至2001年7月13日，北京申奧成功當日，張文全開始對奧運會產生情意結。為了支持2008年北京奧運會，當時讀大學的張文全報名成為奧運會義工，而擔任義工的經歷令他對奧運收藏產生更加濃厚的興趣，開始有計劃地收集藏品。

2008年，張文全擔任北京奧運會義工。（新民晚報）

他憶述，當年為了擁有一整套奧運會的餐券水券，自己選擇以「不吃不喝」的方法收集，「那時打印室的空調溫度開得很低，而室內室外溫差很大，我被凍感冒了，再加上不怎麼喝水吃飯，整個人的身體狀態很差，有同事知道我是為了奧運收藏，經常把自己的飯分給我吃。現在想想，當時自己對自己也夠狠的，不過也值得」。

2015年北京成功申辦冬奧會後，張文全開始大量收藏歷屆冬奧會紀念品。截至目前，他已擁有超過5000件藏品，其中包括大約1000個奧運吉祥物、40餘把火炬模型、十幾個冬奧會冰球比賽用球，「我收藏的最貴的火炬是美國鹽湖城冬奧會火炬，當時是1.2萬元一把入的，我收藏了兩把」。

張文全擁有超過5000件藏品，他手上為2014年索契冬奧會火炬。（中新社）

如今正值北京冬奧會，在張文全的「奧運博物館」內，自然是與本屆冬奧會相關的藏品最為吸睛，僅僅是吉祥物「冰墩墩」和「雪容融」就有百餘款，其中包括不少限量版。他表示，在如今「冰墩墩」大火而一墩難求的情況下，自己或許是擁有「冰墩墩」最多的人，「幸虧當時下手買得早」。

收集奧運藏品除了是為滿足自己的愛好，張文全也想用藏品助力北京冬奧會。自2020年起，張文全通過各種方式推介北京冬奧，包括在中小學校舉辦冬奧藏品展，通過社交媒體展示藏品、傳播奧運知識，參加奧運社團活動等等。本次北京冬奧會餐券以及開閉幕式禮包的設計，張文全亦把自己收藏的以往奧運會餐券和禮包拍照，提供予組委會做參考。

只有300多呎平房內，擺滿了5000多件奧運藏品。（中新社）

20年來，張文全為了收集奧運藏品，投入了不少真金白銀，保守估計至少有50萬。如今，他除了保留約1000元作為日常開銷，薪金和積蓄都用於購買奧運收藏品。雖然張文全手頭並不寬裕，但每當有人欲向他購買藏品時，他都不捨得出手，「從我將它們帶回家時，就沒有準備再把它們送出去了，這些藏品都像我的孩子一樣」。

張文全表示，以前家人和朋友都不理解他為何要瘋狂收集奧運藏品，「之前他們認為我對奧運紀念品的收集太過投入，畢竟花的錢數目也不小」。惟如今有愈來愈多人支持他，其父更為他組裝多個置物架擺放收藏品，「大家對我的支持，都是我堅持下去的動力！我也想通過自己的收藏，讓更多的人了解奧運，每個人的參與就是對奧運最大的支持！」。