國產客機C919年內交付　中國商飛董事長直言「形勢緊迫」

經歷多次延期，國產客機C919最新的交付時間表定於2022年。



《財新網》周二（8日）報道，在2月7日舉行的一次內部會議上，中國商用飛機有限公司（下稱中國商飛）董事長賀東風表示，2022年，大飛機項目將由研製階段逐步轉入產業化階段，並稱當前任務疊加、矛盾交織、形勢緊迫。

C919是中國首款按照最新國際適航標準研製的幹線民用飛機，又稱「國產大飛機」，座級為158至168座，對標波音B737和空客A320，計劃首家用户為中國東方航空。

2017年5月，C919成功首飛，並於2020年12月進入中國民航局適航審定階段。據了解，適航審定是民用客機量產和商業運營的前提，指對飛機能否在不同條件下始終保持安全運行狀態的性能進行認證。

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中國商飛原計劃在2017年完成C919的適航審定並開始交付，但時間表一再推遲。

當前， C919採用的唯一一款發動機是CFM公司生產的LEAP 1C，航電機載設備供應商則包括霍尼韋爾、伊頓集團等美國航空巨頭。CFM是通用電氣和法國賽峰集團的合資公司。若上述設備被美國限制出口，將對C919未來的量產交付造成巨大影響。

對此，賀東風在上述會議上稱，要力促開放合作，團結好國內外供應商、合作伙伴、客户，為公司型號研製、飛機運營爭取支持。

2月7日，美國商務部將33家中國實體納入「未經核實清單」，要求美國實體向這些實體出口、再出口或轉移受美國出口管理條例 （EAR）管轄的物項時，必須申請出口許可。名單包含中國第二重型機械集團德陽萬航模鍛有限責任公司（簡稱萬航模鍛）。

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萬航模鍛是中國商飛的供應商之一。官網資料顯示，萬航模鍛承擔C919機身、機翼、起落架、艙門等7大部段上百項關鍵件的研製生產，提供超過2000多件試驗件和裝機件。該公司稱，通過C919大飛機鍛件關鍵技術攻克，萬航模鍛大幅提高了大飛機材料國產化水平，實現大型客機鍛件自主創新的國產化道路。