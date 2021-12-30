棄美籍做北京姑娘　獲選中國十佳運動員的谷愛凌「成神之路」

28日晚，新華社體育部評出了2021年中國十佳運動員，谷愛凌成為唯一一個上榜的冰雪運動員。就在本月，谷愛凌在美國銅山連續斬獲了自由式滑雪U型場地世界杯冠軍和Dew Tour邀請賽的一金一銀一銅，風頭一時無兩。頭頂著如此巨大光環的谷愛凌，在今年9月才剛度過18歲生日。在2019年宣布入籍代表中國征戰2022年北京冬奧後，這位以「北京姑娘」自居的少女，在短短幾年中成為了國內現象級的運動員。



在雪場之外，谷愛凌也是那個「別人家的小孩」。高中跳級一年，以1580的高分考入史丹福；簽了頂尖模特公司，雜誌大片和品牌邀約無數。漂亮的外形當然是她受關注的原因之一，更重要的是，她的身上有著令常人難以想像的巨大熱情和能量，對待滑雪、生活、時尚都是如此。

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在空中閃轉騰挪 讓我覺得無比自由

2019年，中美混血滑雪運動員谷愛凌通過社交媒體宣布，放棄美國國籍，入籍中國，代表中國隊參加2022年北京冬奧會。在此之後，谷愛凌在國際賽場上拿到了十多項冠軍，英姿颯爽大殺四方，成為冰雪賽事的大熱門。賽場之外，她也不斷出現在公眾視野裡，收穫了大批粉絲喜愛。和別人介紹自己時，谷愛凌會說：「我是愛凌，一個中國女孩。」她說，自己的中文「生下來就會」。媽媽谷燕從小就會告訴她，作為一個中國人，去哪兒都不應該忘了根。「那種陽光熱情和正能量，是可以透過圖片、屏幕撲面而來的」，央視記者王小節在上個月的採訪中，對谷愛凌做出過這樣的評價。在《冬奧來了》節目中，王小節請谷愛凌吃了一頓正宗的北京烤鴨。雖然從小每年媽媽都會帶自己回北京看外婆，但谷愛凌對於北京烤鴨仍然充滿了迷戀。「（烤鴨）有點像是我的性格，你可以做成很多不同的方式，而且每個人都可以做成他們喜歡的口味。」谷愛凌用一口流利的京片子這樣解釋道。

騎馬、籃球、足球、衝浪、越野、田徑……從小熱愛挑戰的谷愛凌，把能玩的體育項目幾乎都試了個遍，每一項都能練得有模有樣。最後，選擇了把最愛的滑雪當作人生目標。谷愛凌的運動天賦來自家傳。媽媽谷燕就是個體育學習雙全能的學霸，畢業於北京大學化學系，在校期間還是學校短道速滑隊隊員兼滑雪教練。讀完本科後，谷燕到了大洋彼岸的史丹福大學繼續深造，認識了谷愛凌的父親。2003年谷愛凌出生，才三個月大就被谷燕抱到了滑雪場。三歲時，小谷愛凌第一次踩上了雪板，進入滑雪訓練班開始正經學習。 「同齡的孩子還在哭鬧和抱怨時，我正在小坡道上忙著呢。」谷愛凌至今還記得小時候滑雪的場景，摔倒後發現身邊的積雪比自己人還高，有一次練累了在雪地裡睡著，谷燕找了半天才在雪堆後發現她，著急壞了。挑戰極限也刻在了小谷愛凌的基因裡，從山頂上一路滑下來都不帶減速的，讓媽媽看了心驚肉跳。

為了讓她「慢一點」，在谷愛凌八歲時媽媽帶她去了太浩湖的專業自由滑雪隊，成為了隊裡唯一的女生。每個週末，家人都要開車幾個小時，送谷愛凌去隊裡訓練。訓練很累很苦，但小谷愛凌始終樂此不疲，這樣的節奏一直持續到她15歲。自由式滑雪這個項目的難度很高，而且伴隨著危險性，但谷愛凌卻對它的魅力十分著迷，「可以發明自己的動作，有自己的範兒。」每個週末她最期待的時光，就是下午兩點之後，在空中閃轉騰挪，讓她感到無比自由。

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全美SAT排名前0.4% 睡滿十小時的「學霸」

15歲時，谷愛凌開始在賽場上真正嶄露頭角，2019年的幾站國際雪聯世界杯和U型場地世界杯都拿到了冠亞軍。但別忘了，這時候谷愛凌的身份還是一個高中生，除了比賽時，每週一到週五都還得待在學校乖乖上課、複習、考試。從三藩市的家裡去太浩湖的訓練場，路程四個小時。 「我學會了在車上寫作業、睡覺、換衣服、吃飯。」好在，她不僅遺傳了媽媽的運動天賦，還繼承了學霸基因。為了向冬奧夢想衝刺，她主動向學校申請把自己的四年高中課程壓縮到三年。「我做任何事情，都會投入百分百的精力，學習的時候就用心學，滑雪的時候就專注滑雪。」靠著這樣的態度，谷愛凌成功完成「跳級」。

在去年的美國SAT考試中，谷愛凌拿到1580分，離滿分1600只差20分，排進了全美0.4%，憑真本事敲開了史丹福的大門，成了媽媽谷燕的校友。這場考試，讓媽媽回憶起來「驚心動魄」。考試前一天飛機延誤，谷愛凌晚上11點半才到酒店，睡不了多久第二天早上就摸黑去了考場。因為下雨打不到車，結果谷愛凌在大雨中狂奔了一公里才按時參加了考試。谷愛凌的自律，讓許多采訪過她的媒體記者印象深刻。和許多熱衷熬夜的年輕人不同，谷愛凌非常喜歡睡覺，不管學業或訓練多忙，每天都要睡夠十個小時，她將這視為自己成功的秘訣。

在回到中國後，谷愛凌的訓練、比賽、商業活動行程排得滿滿噹噹，大部分時間會由媽媽替她管理。而當媽媽不在國內時，谷愛凌就會顯得格外疲憊。作為一個剛滿18歲的小女生，如何處理密集的工作，應對來自各方的壓力，同時還要把重心放在訓練比賽中，這無疑是個巨大的挑戰。「我有三個生活，學生、滑雪運動員、時尚模特，現在就是在平衡這三個生活。」

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平衡滑雪與模特事業 「自信、健康才是美」

谷愛凌很少談論自己的外貌，但她的高顏值有目共睹。1米70的個頭，加上陽光開朗的個性和運動員健康氣質，理所當然地成為了諸多奢侈大牌和時尚雜誌爭相邀約的對象，這兩年收穫了無數時尚圈頂尖資源。簽約了IMG經紀公司後，谷愛凌成了吉賽爾·邦辰、杜鵑等超模的同門師妹，成了一位職業模特。谷愛凌登上了《Vogue》、《ELLE》、《時尚芭莎》的封面，出現在巴黎時裝週前排看秀，甚至身著華服出席了Met Gala等重量級的時尚場合。她對於時尚的喜愛，也是由來已久。在今年夏天去歐洲訓練時，都會抽出幾天休息時間，在巴黎和米蘭間穿梭。15歲時去巴黎時裝週看秀，她收到某位說唱歌手邀請去參加after party。 「媽媽肯定不同意啊，她怕不安全，我說服她很久，最後她陪著我一起去了派對，最後還是挺安全的。」時尚圈的光環，谷愛凌看得很明白，不是為了滿足自己的虛榮心，而是可以當作一份事業來發展的，甚至對於「主業」滑雪也有幫助。「時尚可以幫我平衡我訓練的壓力，當模特和自由式滑雪一樣，需要創造力、信心，需要學習適應的能力。」谷愛凌說，這些豐富多彩的嘗試，更能激發自己的生活熱情。

對於美，谷愛凌有著自己的理解，「力量、自信、健康，這是我更關注的『美』。」她說，見過身邊有許多同齡人會危險性地節食減肥，就因為想要瘦，想漂亮，「三公里五公里都跑不了，一點兒太陽都沒有曬過的，這不是漂亮，因為不健康」。在自己的社交媒體上，谷愛凌會展現出她的多面性，和網友分享自己的訓練心得，也會po出拍攝時尚大片的工作花絮。她的視頻中，也有許多家庭的溫馨。比如和外婆一起包餃子，「冬奧會的時候我們不是正好過年嘛，應該做點兒餃子，分享一下我們的傳統文化，讓世界各地的人嚐嚐中國的美食。」

當然，大家最期待的，還是谷愛凌在接下來的北京冬奧賽場上，能有出色的表現。這也是她8歲以來的願望。在12月美國銅山比賽前，谷愛凌其實就已經攢夠了奧運積分，這幾場比賽成為了她的奧運熱身。此前，她就向媒體透露過自己目前的身體和頭腦狀態都非常好，本月的好成績給了她更多信心。相信在明年2月的北京冬奧會賽場上，谷愛凌能夠帶給我們更多的驚喜。