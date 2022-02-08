北京冬奧｜奪自由式滑雪大跳台金牌　谷愛凌：在家門口比賽的感覺

北京冬奧會賽事進行得如火如荼，在今日（8日）的自由式滑雪女子大跳台比賽中，年僅18歲的中國選手谷愛凌憑藉超高難度獲得金牌。

賽後，她表示「今天是我人生中最高興的一天，沒法形容的這種高興！」。



谷愛凌在賽後受訪時，認為本次比賽有在家門口比賽的感覺，指自己滑下賽道時，「我似乎能看到在北京的家」。她又透露了自己的備戰飲食，都是餃子和紅燒肉。

谷愛凌奪得自由式滑雪女子大跳台冠軍後，談到即將來到首鋼大跳台比賽的中國小將蘇翊鳴。她表示，蘇翊鳴是一名非常優秀的運動員，「我覺得他不需要我來加油，他知道自己能力有多強，他肯定能做到自己最好，他會很滿意自己的表現，我也會很滿意他的表現，他就像我弟弟一樣，我相信他能表現地很好！」。

昨日（7日）上午舉行的自由式滑雪女子大跳台資格賽中，谷愛凌身穿「金龍戰袍」順利晉級決賽。在賽後採訪中，谷愛凌透露比賽服與雪板都是自己設計，衣服後面有金色的中國龍，雪板上也有一條中國龍，翻過來還有英文寫的「人中之龍」，目的是讓世界看到中國文化。

此前，谷愛凌就在社交平台上展示過自己為冬奧會設計的滑雪裝備，只見頭盔、 比賽服的雙肩和後背都有中國龍及金色祥雲，「金色能給人帶來好運，金牌是我的目標之一」。