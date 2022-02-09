北京冬奧｜谷愛凌代言勁賺兩億　商標被搶註29次涉燈具冷氣等行業

2月8日，在北京首鋼滑雪大跳台舉行的北京2022年冬奧會自由式滑雪女子大跳台決賽中，中國選手谷愛凌奪得冠軍，掀起熱議。據內地傳媒統計，谷愛凌過去兩年來已賺得近兩億港元代言費，如今的身價更無法估量。

不過，很快有傳媒發現，「谷愛凌」的商標已被搶註29次，其中11次已完成註冊，涉及燈具冷氣皮革等多個行業。



據估計，谷愛凌目前代言品牌至少23個，亦有傳媒指高達27個，包括國際品牌Estee Lauder、Oakley、路易威登(LOUIS VUITTON)、Tiffany & Co.、IWC萬國表、Victoria's Secret、Beats及紅牛等；內地企業則有中國銀行、李安踏體育(02020)、中國移動(00941)、蒙牛(02319)、三棵樹、瑞幸咖啡、元氣森林、慕思、中國人保、湯臣倍健、京東、美的電器等。

谷愛凌奪得人生中首面冬奧金牌。（影片截圖）

報道指，以23個代言計算，以平均一個代言150萬美元，已為谷愛凌帶來超過3500萬美元（約2.7億港元）收入。若與經理人公司、IMG中國子公司Endeavor巍美按七三分賬，谷愛凌可獲大概1.9億港元。北京冬奧奪得金牌，令谷愛凌身價更飛速攀升。去年8月中國移動禮聘谷愛凌擔任5G冰雪推廣大使後，為她推出一款售價599元人民幣的簽名手辦公仔，旋即被一掃而空。

商標被搶註多達29次 11項完成註冊

《界面新聞》報道，天眼查App顯示，「谷愛凌」商標申請資料達29條。其中，自然人張某於2019年6月申請的11個「谷愛凌」商標已完成註冊，國際分類涉及教育教育娛樂、廣告銷售、燈具冷氣等。其餘多個公司及自然人申請的「谷愛凌」商標流程顯示為「被駁回」或「商標無效」。

內媒《極目新聞》報道稱，谷愛凌的商標被搶註「不讓人感到驚訝」，目前，谷愛凌有商業合作的品牌多達26個，商業價值過億，斬獲奧運冠軍之後，這個數字恐怕還得往上漲，如此醒目的「商機」，當然會有伺機而動的投機者想要來蹭一把。

「谷愛凌」商標被搶註。（天眼查）

報道指，這些「谷愛凌」商標是在2019年6月就被搶註，谷愛凌2019年6月6日宣布將代表中國參加2022年冬奧會，2019年8月獲得2019-20賽季自由式滑雪坡面障礙技巧新西蘭公開賽冠軍，「這波搶註也算是眼明手快了」，但是搶註的都是跟滑雪運動，甚至跟體育沒有太大關係的領域，「就是純粹地，膚淺地蹭一下別人名字的熱度」。

事實上，名人姓名被搶註商標已是家常便飯，2021年東京奧運會時，中國射擊冠軍楊倩、女乒國手陳夢、舉重名將呂小軍、天才跳水少女全紅嬋等運動員的姓名，都曾經遭遇惡意搶註，類似商標註冊申請多次被駁回。官方2020年3月制定《打擊商標惡意搶註行為專項行動方案》，重點打擊惡意搶註具有較高知名度的公眾人物姓名、知名作品或者角色名稱的行為。

而在東京奧運會「搶註潮」時，中國奧委會官方微博曾表示，如未獲得運動員本人或未成年運動員監護人授權，不得以奧運健兒姓名惡意搶註商標，有上述行為的應及時撤回和停止實施商標註冊申請。