北京冬奧｜奪金牌不忘學業？谷愛凌補習奧數　任子威心繫大學功課

日前，24歲中國選手任子威在短道速滑男子項目1000米奪得金牌，現在北京體育大學的研究生的他，在比賽完後心繫學業、趕緊補交功課的故事也被網民翻出。此外，「谷愛凌在海澱補奧數」也登上微博熱搜，網民盛讚兩人，奧運跟學業竟然都能兼顧。



目前24歲的任子威，是北京體育大學研究生。他在短道速滑2000米混合接力助力中國隊奪得首面金牌後，男子1000米短道速滑奪得金牌。先前他在大學班級群的聊天截圖被翻出。他請求課代表把遲交的作業交給老師。並提到，「抱歉！課代表同學，上週忙於比賽所以作業提交晚了，昨天才知道咱們這門課群的存在，才加進來。」

後來，該堂課的授課老師為避免群組聊天影響任子威休息，更親自將他移出了群聊，希望任子威「專心比賽」。網民覺得任子威的發言「很可愛」「感覺是一個很認真的學生」，同時也認為他在到處比賽的時候，還能夠兼顧課業很了不起。

《中國青年報》指出，任子威在接受高強度訓練、奔波於世界各地參加國際賽事的同時，要和普通學生一樣交作業、參加考試。不管是否奪冠，他的學習成績只有達到學校規定的標準，才能順利畢業。

報道提到，在不少人的習慣性認知裡，會給體育生貼上成績差標簽，甚至認為一些運動員是因為學習不好才當運動員。「這種觀點明顯犯了主觀錯誤：運動員首先是熱愛運動、具備從事相關項目的運動天賦，才選擇了職業運動員的成長路線，成績差不是他們成為運動員的原因。」

報道指出，在不少國內外知名高校中，都有為高水平運動員提供招生「綠色通道」的傳統。在東京奧運會上以比心走紅的楊倩，就是「運動員培養+名校教育」的鮮活案例。進入大學以後，在同樣的專業學習，不管是誰，都要滿足同樣的專業能力考核標准。

文中提到，高等院校歡迎高水平運動員入學，要堅持「寬進嚴出」，不放鬆教學標準。《中國青年報》指出，任子威為沒有及時交作業感到抱歉，就是一個大學生應有的樣子。「該做的題還是要做，該交的作業還是要交，該跑的步還是要跑』。





此外日前奪得金牌的谷愛凌也是著名的學霸運動員。日前《人物》雜誌發布一篇關於谷愛凌的報道，文中提到「在中國，谷愛凌發現，身邊的小夥伴們很早就開始上奧林匹克數學補習班，為了和小夥伴們一起，谷愛凌也去學了奧數。」

報道提到，正是因為這段「刷題」經歷，給她的數學成績打下了極好的基礎。在美國的中學裡，谷愛凌的數學考試成績一直是第一名，甚至還打破過學校的數學考試紀錄。「谷愛凌也在海澱補奧數」同樣登上微博熱搜。

據了解谷愛凌已經在2020年被美國名校史丹福大學（Stanford University）錄取，但為了備戰2022年北京奧運，推遲入學，將在今年入學。