北京冬奧︱言論攻擊、諷刺侮辱運動員　微博兩日禁約2千帳號

北京冬奧期間，出現部份網民對運動員進行言論攻擊、諷刺侮辱、散佈不實信息等現象。例如，代表中國出戰花樣滑冰項目的「歸化兵」朱易日前因在比賽中摔倒，而遭到部份網民狠批，「朱易摔了」的標籤亦成為熱門搜尋。對此，微博周二至三（8至9日）一連兩日公佈對一批帳號採取禁言處置，涉及約2000個帳號。



微博周二晚上表示，在全民沉浸在濃厚冬奧氛圍中時，部分網民卻藉機滋生事端，對運動員進行言論攻擊、諷刺侮辱、散佈不實信息。站方事後持續組織力量進行排查和處置，及時刪除不良信息並進行闢謠處理。根據《微博社區公約》等相關規定，站方共排查清理違規微博3萬餘條，累計對@安生ivv、@曾曉菓吧啦吧啦、@多少有點病啊、@大名張開心等1000餘個帳號，視程度採取禁言30天至永久禁言的處置。

周三下午，微博再表示，站方主動對涉冬奧會相關內容進行了排查與治理，共清理違規微博41473條，對@怕怕菊、@Real銀耳連梓更、@我是你的背帶褲等850個帳號，視程度採取禁言30天至永久禁言的處置。另外又歡迎用戶對發現的任何相關違規信息，通過前台「人身攻擊」投訴入口或@微博管理員方式進行舉報。

微博表示，競技體育總有勝負，但拼過了就是真英雄，呼籲民眾不要因為偶然的失誤，諷刺攻擊運動員，宣洩式、情緒化的表達只會給運動員帶來更多的壓力；又指作為觀眾，應該少一份苛責，多一份理解，用理性、真誠、包容的態度去看待每一場比賽，並對每一位運動員的全力以赴報以最熱烈的掌聲和最高的敬意。