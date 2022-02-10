北京冬奧｜18歲谷愛凌奪金　何以這「中國女孩」的故事特別感人？

2022北京冬奧會如火如荼，在8日上午剛剛結束的女子自由式滑雪大跳台比賽中，第一次參加冬奧會的谷愛凌發揮出色，憑藉最後一跳奠定勝局，以188.25的高分拿下金牌！



這是自由式滑雪大跳台在本屆冬奧會被列為正式比賽項目後，中國運動員的冬奧會決賽首秀。 18歲的谷愛凌，在北京家門口突破了自己。「今天是我人生中最高興的一天，最高興的一秒」，谷愛凌在賽後採訪中這樣說。「我最後一跳做了一個歷史上從來沒有女孩挑戰過的動作，如果沒完成的話，也能展現給世界自己最好（的水平）。現在完成了，拿到了冬奧會的冠軍！」

1620突破自我

8日上午的這場自由式滑雪大跳台，用「神仙打架」來形容毫不為過，北京天氣晴朗無風，運動員們狀態正佳，紛紛拿出了最高水準。第8位出場的谷愛凌第一跳就堪稱完美，直接祭出了1440最高難度且完成度上佳，6名裁判中4名給出了94分高分。在第二跳求穩拿到88.5分「保底」後，谷愛凌在第三跳放開了手腳。此前憑藉1440創造紀錄的她，竟然在冬奧會賽場上首次跳出了1620的超高難度，獲得了94.50的高分，以總分188.25分奪得金牌！

值得一提的是，本屆冬奧會谷愛凌一共參加了自由式滑雪大跳台、坡面障礙技巧和U型池三個項目，其中大跳台反而是她的「弱項」。在後面的兩項比賽中，谷愛凌同樣具備奪金的實力，這位「天才少女」勢頭正旺！完成最後一跳穩穩落地後，谷愛凌的號碼背心在高速中被吹起，露出了比賽服背後的金色中國龍。原來，這一次的比賽服與雪板都是谷愛凌自己設計的，雪板上翻過來還有用英文寫的「人中之龍」，她說這是為了讓世界看到中國的文化。

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回家鄉比賽有壓力

2019年，中美混血滑雪運動員谷愛凌通過社交媒體宣布，放棄美國國籍，入籍中國，代表中國隊參加2022年北京冬奧會。在此之後，谷愛凌在國際賽場上拿到了十多項冠軍，英姿颯爽大殺四方，成為冰雪賽事的大熱門。賽場之外，她也不斷出現在公眾視野裡，收穫了大批粉絲喜愛。和別人介紹自己時，谷愛凌會說：「我是愛凌，一個中國女孩。」

谷愛凌的運動天賦來自家傳。媽媽谷燕就是個體育學習雙全能的學霸，畢業於北京大學化學系，在校期間還是學校短道速滑隊隊員兼滑雪教練。讀完本科後，谷燕到了大洋彼岸的斯坦福大學繼續深造，認識了谷愛凌的父親。三歲時，小谷愛凌第一次踩上了雪板，進入滑雪訓練班開始正經學習。 「同齡的孩子還在哭鬧和抱怨時，我正在小坡道上忙著呢。」

谷愛凌至今還記得小時候滑雪的場景，摔倒後發現身邊的積雪比自己人還高，有一次練累了在雪地裡睡著，谷燕找了半天才在雪堆後發現她，著急壞了。挑戰極限也刻在了小谷愛凌的基因裡，從山頂上一路滑下來都不帶減速的，讓媽媽看了心驚肉跳。為了讓她「慢一點」，在谷愛凌八歲時媽媽帶她去了太浩湖的專業自由滑雪隊，成為了隊裡唯一的女生。

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每個週末，家人都要開車幾個小時，送谷愛凌去隊裡訓練。訓練很累很苦，但小谷愛凌始終樂此不疲，這樣的節奏一直持續到她15歲。自由式滑雪這個項目的難度很高，而且伴隨著危險性，但谷愛凌卻對它的魅力十分著迷，「可以發明自己的動作，有自己的範兒。」每個週末她最期待的時光，就是下午兩點之後，在空中閃轉騰挪，讓她感到無比自由。谷愛凌的成長道路，媽媽都寸步不離。這次在媽媽的家鄉比賽，谷愛凌的壓力自然不小，預賽時就有超過50家媒體爭相採訪。「我能感受到14億國人的『重量』，感受到大家的關注。但我很滿意自己在壓力下的表現，這說明我一直在進行的心理訓練有效果。」谷燕的現場觀戰，也幫助谷愛凌的狀態更放鬆。 「她一直在鼓勵我，告訴我現在起風了、現在風小了，就像小時候一樣，把家帶到了現場。」

睡滿十小時的「學霸」

15歲時，谷愛凌開始在賽場上真正嶄露頭角，2019年的幾站國際雪聯世界杯和U型場地世界杯都拿到了冠亞軍。但別忘了，這時候谷愛凌的身份還是一個高中生，除了比賽時，每週一到週五都還得待在學校乖乖上課、複習、考試。從舊金山的家裡去太浩湖的訓練場，路程四個小時。 「我學會了在車上寫作業、睡覺、換衣服、吃飯。」好在，她不僅遺傳了媽媽的運動天賦，還繼承了學霸基因。為了向冬奧夢想衝刺，她主動向學校申請把自己的四年高中課程壓縮到三年。「我做任何事情，都會投入百分百的精力，學習的時候就用心學，滑雪的時候就專注滑雪。」靠著這樣的態度，谷愛凌成功完成「跳級」。

2020年的美國SAT考試中，谷愛凌拿到1580分，離滿分1600只差20分，排進了全美0.4%，憑真本事敲開了斯坦福的大門，成了媽媽谷燕的校友。這場考試，讓媽媽回憶起來「驚心動魄」。考試前一天飛機延誤，谷愛凌晚上11點半才到酒店，睡不了多久第二天早上就摸黑去了考場。因為下雨打不到車，結果谷愛凌在大雨中狂奔了一公里才按時參加了考試。谷愛凌的自律，讓許多採訪過她的媒體記者印象深刻。和許多熱衷熬夜的年輕人不同，谷愛凌非常喜歡睡覺，不管學業或訓練多忙，每天都要睡夠十個小時，她將這視為自己成功的秘訣。

在回到中國後，谷愛凌的訓練、比賽、商業活動行程排得滿滿噹噹，大部分時間會由媽媽替她管理。而當媽媽不在國內時，谷愛凌就會顯得格外疲憊。作為一個剛滿18歲的小女生，如何處理密集的工作，應對來自各方的壓力，同時還要把重心放在訓練比賽中，這無疑是個巨大的挑戰。「我有三個生活，學生、滑雪運動員、時尚模特，現在就是在平衡這三個生活。」

還有兩次奪金機會

本場比賽最後，在看到兩個競爭對手先後出現失誤時，谷愛凌都第一時間上前安慰擁抱，查看她們是否受傷。谷愛凌熱愛滑雪，也經歷過許多傷病，12歲時摔斷過鎖骨，去年還經歷過右手粉碎性骨折、大拇指韌帶斷裂。有一次在練習中失誤，她因為腦部受到衝擊甚至短暫失憶，忘記了自己為什麼在中國，讓她崩潰大哭。她並不會掩飾自己的情緒，笑就笑得燦爛，在賽場上完成了從未有過的1620，谷愛凌又流出了激動的淚水。當這些閃光之處，集中在一位只有18歲的姑娘身上，會顯得尤為感人。「這樣的年紀，難道不應該正是上學路上的單車，放學路上玻璃瓶裝的汽水麼？但她們毅然決定，向天空、向跳台挑戰自己，這本身就足夠令人尊敬。」央視解說於嘉這樣評價道谷愛凌、蘇翊鳴這些年輕運動員。

接下來，谷愛凌還將在坡面障礙技巧和U型池賽場出戰。她不覺得這是壓力，反而會讓她更輕鬆。「比三個項目會讓我壓力小很多，因為我有三次機會去實現願望呀！」

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