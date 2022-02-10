民進黨民調指近6成人支持放寬福島食品　逾6成人認為有助台灣經貿

台灣行政院日前宣布解禁日本福島等5縣食品進口台灣。

台灣傳媒報道，執政民進黨近來針對福島食品解禁議題進行民調，內部民調顯示，支持開放日本福島等5縣市食品進口民眾佔58.7%。此外，有53.8%民眾認為，開放符合國際標準的福島食品進口，對台灣的經濟貿易有幫助。



據報道，上述民調在2月7日至2月8日期間進行，總共詢問4條問題，其中「就整體而言。請問你支不支持開放日本福島五縣市，符合國際標準的日本食品進口？」，支持者有58.7%、不支持者有37.6%、無意見則有3.6%。

另一條問題「整體來說，請問你認為開放符合國際標準的日本福島五縣市食品進口，對台日關係有沒有幫助？」，認為有幫助者佔71.4%、沒有者幫助佔23.4%、無意見則有5.2%。

第三條問題「為了發展國際貿易，只要符合國際標準的食品就能進口，請問你能不能接受？」，能接受者有69.1%、不能接受者是27.5%、無意見者則3.4%。

最後，「總體來說，請問你認為開放符合國際標準的日本福島五縣市食品進口，對台灣的經濟貿易有沒有幫助？」，有53.8%受訪者認為有幫助，39.9%受訪者認為沒幫助，6.3%受訪無意見。

分析指出，4條問題都有超過5成民眾支持，顯示政府在日本福島食品議題的作為獲得支持，亦反映台灣民意重視台灣對外經貿與外交。有綠營幕僚也表示，自去年底公投後，台灣社會對於美國豬肉的討論，其實讓民眾更理解台灣在國際貿易體系中的角色，加上日本在疫情期間捐贈台灣大量疫苗，更採購去年2月遭到中國大陸封殺的台灣鳳梨，也連帶改變日本食品進口議題的民意趨向。