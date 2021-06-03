福島核災｜港仍禁入口食品　日本政府批無科學根據促撤銷

撰文： 黃金棋 勞敏儀 最後更新日期： 2021-06-03 20:20

日本政府宣布，計劃兩年後開始將已完成處理的核廢水排入海洋。目前本港仍禁止福島縣的所有蔬菜及水果等食品進口，日本政府有關人士強調，近年當地食品檢測中，沒有驗出放射性物質，而其他國家檢測同樣沒有出現超標事例，認為日本出口食品「基本上不會有風險，目的地（進口地）對食品加限制無科學根據。」 日方有關人士又指，會確保核廢水排放前會經淨化處理，只會在對食品、人體健康沒有影響之下進行。如有食品驗出輻射超標，會棄置整批食品。

日本政府有關人士今日（3日）在港、澳記者簡介會中指，香港連續16年是日本農林水產食品的最大輸出地，故重視與港、澳的關係。目前來自福島縣的所有蔬菜及水果、奶、奶類飲品及奶粉均禁止進口本港，有關人士強調國內基於科學製定食品監管措施，指引中亦訂明食品輻射超標，會棄置整批食品；如有擴散跡象，更會禁止整個地區食品出口。

有關人士又指，311事故後54個國家及地區對日本食物實施管制，至現時僅得14個國家、地區仍維持限制。而近年當地食品檢測中，沒有驗出任何放射性物質；而其他國家的檢測亦沒有超標事件，認為日本出口食品基本上不會有風險，對食品加設限制「無科學根據」，故會繼續要求港澳等地區撤銷相關入口限制。

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對於不少國家及地區擔憂日本兩年後排放經處理後核廢水出海，日本政府有關人士表示，排出海核廢水經「ALPS」裝置淨化處理，確保符合國際標準。當局會確保處理水安全，排放前後水質亦受國際原子能機構（IAEA）監管，不希望事件損害對日本食品信心。

本港食物安全中心指，會繼續與日本當局溝通，並主動要求日本當局提供更多相關資訊；並會繼續密切留意有關事宜的最新發展包括日本當局排放廢水的具體安排、輻射檢測結果、國際專家組織的評估等，亦會適時檢視對日本進口食品的監測及規管安排。

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環團：核污水排放非一國之事

地球之友行政總裁洪藹誠表示，福島至今仍發現輻射水平超標漁產品，例如早前在福島深海捕獲的一條黑鮋魚被驗出放射性物質銫超標。他強調，核廢水排放已非一國之事，可以隨海洋影響他國，必須遵守《聯合國海洋法公約》，避免造成跨境影響。

至於本港方面，洪藹誠認為環境局應加強海域水質檢測，了解對海洋生態影響，而食物及衞生局也應增加對當地進口食品的抽查次數及種類，確保食品及港人安全。