冬奧花滑｜陳巍奪金擊敗羽生結弦　被譏「猩猩鑿冰」曾「辱華」？

周四（10日）北京冬奧花式滑冰，美國的華裔選手陳巍（Nathan Chen）壓軸出場成功抵住壓力，再次以全場最高的218.63分、總分332.60，首度奧運封王，而日本「冰王子」羽生結弦今屆一再失手，衛冕失敗屈居第四。

陳巍奪金消息在中國社交平台微博引起討論，但卻鮮少祝賀之語，有網民對其將羽生「擠下前三」感到不滿，亦有部分網民譏諷他將滑冰「當體操跳」，似「自轉陀螺」、「大猩猩鑿冰」等，並挖出他以前的「辱華言論」。



陳巍曾蟬聯2018、2019年和2021年世錦賽三屆世界冠軍，但這是他首次奪得冬奧金牌，被譽為 「四周跳之王」 的他，是目前唯一在國際花滑聯盟公認的正式國際比賽上成功完成五種四周跳的選手，並且是目前短節目、自由滑及總分的世界紀錄保持者，在賽前即被視為羽生結弦的「勁敵」。

陳巍成功奪金後一度登上微博熱搜，但作為華裔選手，中國網民對他的奪金也並沒有太大興趣，熱度與日本選手羽生結弦更是相距甚遠。同一時間，羽生相關熱搜話題多達五六個，甚至有微博網民發文質問「陳巍為何可以有熱搜？」、「憑什麼讓他拿一個冰墩墩」。

更甚者，有部分網民諷他將滑冰「當體操跳」，似「自轉陀螺」、「大猩猩鑿冰」、「雜技表演」等。另有網民不解他身穿紅色衣服，「還以為他代表中國參賽」。

此外有人翻出2019年，陳巍在回答美國記者提問時，曾贊同「新疆人權很可怕」的說法，另一名華裔美籍選手周知方亦表示共情。亦有人回顧陳巍曾在平昌奧運時選用「辱華歌曲」《Mao's last dancer》，央視在轉播時緊急切斷訊號。陳巍被指「辱華」，但也有網民持平說道：「別人有實力得第一呀」，認為應尊重賽果。

另外，亦有網民查他的家底，陳巍出生於美國猶他州鹽湖城，父親陳志東（Zhidong Chen）出身廣西來賓和鳳山，於1988年留學美國，是醫學博士。母親王禾（Hetty Wang）出身北京，在醫院任翻譯。網民指控其父親使用公費留學，卻「叛逃」留在美國。

亦有中國網民提到，陳巍不僅「辱華」，也曾經於2021年7月「失言」發表不符合「美國價值」的「恐同」言論，被美國輿論批評後急速道歉、表示自己無知。

翻查其當時的發言，被問及是否曾被建議參加曲棍球之類更「男性化」的運動時，他稱「是啊，當然。尤其是作為一名直男運動員，在相當同性戀主導的運動中，或LGBTQ主導的運動中。我認為會有人這樣想『真的不想看男人滑冰、寧願看曲棍球、我們寧願看女性那樣做』。這是一項真正的運動，我們一生都在努力磨練這技術，這樣感覺被貶低。」

曾表示在母親家鄉參賽感興奮 僅獲152個讚

陳巍作為華裔的身份，似乎未能為其獲得太多中國輿論的好感，美媒《華爾街日報》日前報道指，陳巍去年10月備戰2022年北京冬奧會時，他的中國粉絲發布了一段影片，影片中陳巍告訴中國官媒，他對於在自己母親的家鄉參賽感到非常興奮。

報道指，作為史上最有成就的華裔美國花樣滑冰運動員之一，這段影片在微博獲得了「不算多的152個讚」。

內媒：新一代「花滑之王」 與谷愛凌相似同為「全才」

不過也有內地傳媒嘉賞陳巍奪金。《澎湃新聞》就寫道，陳巍與周知方「良好的家庭背景和收入水平奠定了他們在多層面接受良好教育的基礎，然後在眾多愛好和擅長的事情裡選擇花滑，並堅定地走下去」，又稱「很多專家都認為今年將是他取代羽生結弦成為新一代『花滑之王』的最好機會」，文章最後大讚陳巍「在北京加冕，在他祖輩生活的土地上，完成了夢想」。

《鳳凰網體育》則報道，除了花樣滑冰之外，陳巍還精通鋼琴、體操、芭蕾和冰球，是全才，「這一點，陳巍和谷愛凌很相似，兩人擅長的東西都很多。」