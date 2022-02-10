內地興起臨期食品店　專家：或只是引流工具、二三線產品才屬主營

內地近兩年湧現一批臨期食品折扣店，包括「好特賣」等連鎖品牌，透過低價策略，其成功收穫不少消費者，並在資本的加持下快速擴張。然而據中新經緯報道，有消費者稱好特賣的商品大部分並非臨期，而是一些不知名廠商的產品；也有業界人士透露，臨期食品或只是引流工具，毛利更高的二三線產品，才是主營項目。



報道指，所謂臨期食品，即進入商品保質臨界期、通常距保質期15天到半年不等的食品。周一（7日）下午，在北京雙井富力廣場一好特賣門店，「進口好物，全場2折起」的宣傳標語格外醒目，店內多數產品皆以低於指導價五折的價格出售，例如星巴克咖啡6.5元（人民幣．下同）一罐、烏江榨菜1.7元一包、旺旺小小酥2.4元一包、小龍坎方便火鍋17.4元一盒等。

在北京雙井富力廣場一好特賣門店，「進口好物，全場2折起」的宣傳標語格外醒目。（中新經緯）

公開資料顯示，2020年2月創立的好特賣致力於整合生產過剩的資源，讓消費者用最低價買到全球大牌好貨，其已經覆蓋全國十多個城市，擁超過250家門店，管理逾3萬個產品，並與過千品牌合作。官網還提及，未來3年，好特賣門店總數將超過5000家，成為中國線下折扣店的擔當。

據第三方調研機構艾媒諮詢發布的報告顯示，從供給側而言，2020年中國零食行業總產值規模超過3萬億元，即使按1%的庫存沉澱計，臨期食品行業市場規模亦會突破300億元，反映市場潛力巨大。盤古智庫高級研究員江瀚則認為，臨期解決了獲客成本越來越高的困局，並指大量小眾卻足夠低價的商品群，通常會給消費者帶來撲面而來的衝擊力，加上一些低至3折甚至1折的折扣標語，更能刺激出購買慾望。

臨期食品界定標準。 （頭豹研究院）

不過報道指出，以好特賣為例，雖然消費者可買到星巴克、元氣森林、周黑鴨等熱門品牌，但一些二三線品牌或者是不知名品牌卻更常見。有消費者直指，感覺大部分知名品牌的商品都是在商超銷量慘淡的產品或是口味，另一部分則是不知名廠商的產品，其價格本來就很便宜。而且，對照頭豹研究院報告中提到的臨期食品界定標準，記者發現其隨機購買的12款休閒零食，距離臨期都仍有一段時間。

對此，中國食品產業分析師朱丹蓬表示，臨期食品對很多商家而言更多是一種「引流工具」，其主營項目是毛利更高的二三線產品，這樣既能賺取廠家的推廣費，也獲得商家售價與進價之間的價差帶來的利潤，加上臨期產品帶來的收益可謂「一箭三雕」。目前，好特賣方面尚未就相關議題作出回應。