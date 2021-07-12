惜食減廢｜營養愈豐富愈易出事？　專家教路如何挑選臨期食品

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-07-12 14:00

近期，內地興起購買臨期食品（即快將到期的食品），消費者既能省錢，又能避免食物浪費。然而，食品安全問題不容忽視，也是不少中青年群體以外的消費者「觀望」臨期食品的最大顧慮。到底哪些類型的臨期食品可以放心購買？臨期食品市場監管又是否需要加強？

位於上海外灘的臨期食品專賣店，店內商品都有優惠折扣。（視覺中國）

乾燥類、不易變質的臨期食品可優先考慮

《南國今報》報道，中國肉類協會首席專家張子平提到，市場上有部分售賣場的臨期食品貨櫃中存在生熟不分開、不同種類食品混放、不區分不同食品的適宜貯藏溫度等現象。

他指出，商家應依據食品包裝上標註的貯藏條件，包括溫度、光照、衛生等，分開擺放以防止交叉污染和變質，不能將所有的臨期食品都擺放在同一個貨架上。若能夠提醒消費者購買後如何保存，是否適合「囤貨」等注意事項就會更加好。

張子平建議，瓶裝的蜂蜜和真空包裝的咖啡粉都是不易變質的食品，只要存放得當，在保質期內完全可以放心食用；真空和充氣包裝的食品如大米、膨化類零食，由於水分含量低，屬於乾燥類食品，即使快將到期也能安全食用。

相反，營養豐富的臨期食品，例如肉、牛奶、豆製品，因為容易滋生細菌，要盡可能少買；若購買後不能一次食完，就需放入雪櫃內存放。此外，市民應注重臨期食品的營養，以臨期飲料為例，通常都沒有安全問題，但要避免因有折扣優惠就多買多喝高糖飲品，尤其建議兒童少喝。

臨期食品市場應加強監管

今年4月29日，《中華人民共和國反食品浪費法》實施，當中提到「超市、商場等食品經營者應當對其經營的食品加強日常檢查，對臨近保質期的食品分類管理，作特別標示或者集中陳列出售」。

雖然購買臨期食品可以省錢，但在網上不時有消費者留言稱食品有問題，比如朱古力融化了等等。有網民留言提醒其他消費者，不要看到「臨期」就下意識覺得便宜，導致衝動消費。

同時，臨期食品市場上仍存在有不法商家塗改包裝上的日期。科信食品與健康信息交流中心主任鍾凱建議，消費者應該在正規商店或超市購買臨期食品。若懷疑食品標籤被塗改，可致電消費者投訴舉報專線電話，或食品藥品投訴舉報電話。

針對有賣家保存不當導致的食品安全問題，張子平表示，市場監管部門應加大檢查力度，直接到庫房和店面檢查，同時要細化對商家處理食品的要求與處罰標準，「比如一些肉製品一旦達不到貯藏溫度，微生物就會超標，直接吃會導致腹瀉，因此必須要嚴格要求、並加大處罰力度」。