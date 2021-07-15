惜食減廢｜南京試點臨期食品免費領　50日發780件或推廣更多社區

《反食品浪費法》今年4月29日正式實施，如何善用保質期內的臨期食品成為大家關注的焦點。從今年5月25日開始，江蘇南京試點臨期食品免費領，作為首個捐贈點，已經運營了50天的玄武區蔣王廟社區慈善超市深受附近居民歡迎，該模式有望在玄武區更多社區推廣。



本月5日，《現代快報》記者走訪蔣王廟社區的久福慈善超市，發現超市牆上貼上了《捐贈食品管理制度》，而臨期食品放在冷藏櫃中，多為小麵包。來自山西、剛到小區兩個月的劉阿姨專門前來拿朱古力夾心麵包給小外孫吃，並按要求在表格上登記姓名、聯繫方式及領取時間，期間工作人員再三提醒她注意食品保質期，「其實拿回去，一般第二天就吃掉了，沒有什麼不放心的」。

負責人常萬春表示，超市每天都會就捐贈食品清點查驗，清理過期變質食品，發放前亦會再次確認食品安全，通常當天來的臨期食品當天就能領完，他們亦會做好食品安全提示，確保居民安心食用。據悉，南京試點捐贈臨期食品開始以來，共接到企業捐贈的臨期食品32批、780餘件。

報道指，其實不少連鎖超市早已試水，設置臨近保質期商品區，不過類似臨期食品免費贈送的模式尚屬首次。玄武區市場監管局玄武湖分局局長羅亞玲在與企業溝通期間，了解到生鮮平台「叮咚買菜」有意捐贈臨期食品，令她萌生在慈善超市搭建臨期食品捐贈平台的想法。其後，玄武區市場監督管理局聯合多方食品專家進行了多輪討論，最終排除乳製品、鮮切水果、生食海產品等「高危」產品，留下麵包類、速凍包子、饅頭類等食品，以保障消費者的食用安全。同時，當局還將委託專業機構對捐贈食品定期抽檢。

目前，蔣王廟社區的試點運營平穩，生鮮平台會定期送一些麵包、速凍包子來，同時多家慈善超市正協商定點捐贈，試點有望推廣到更多社區。