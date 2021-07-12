惜食減廢｜臨期食品受歡迎商家月賺60萬　誰屬消費主力軍？

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-07-12 12:05

不少人在超市購買食品時，都會特別留意包裝上的食用期限，避免買到即將到期的產品。近期，內地興起購買臨期食品（即快將到期的食品），有商家更藉此月賺60萬（人民幣，下同）。到底臨期食品有何吸引之處？誰又是主要買家？

《都市看點》、《南國今報》報道，臨期食品並非過期，而是臨近過期。對於消費者而言，購買臨期食品，等於用優惠價購買不打折的食品，比如一箱原價59元的公仔麵，可以約16元的價格出售；原價30元一包的煙肉，成為臨期食品後可用相同的價格買到5包。

臨期食品愈來愈受消費者接受和歡迎，來自江蘇南京的90後商家小王，就靠着臨期食品開了5間店舖。小王介紹，每逢周六和周日才會開店，且店內商品約在營業2小時後就會售罄；每間臨期食品的店舖日收入約1.5萬，5間店月賺至少60萬，年收入超過700萬。

位於上海外灘的臨期食品專賣店，店內商品都有優惠折扣。（視覺中國）

隨着消費觀念的改變，以及臨期食品銷售渠道的拓展，購買臨期食品正成為新風氣，當中又以中青年群體成為購買臨期食品的主力軍。據了解，網上有眾多臨期食品群組，不少人都會分享各地出售臨期食品的商店資訊，或分享自己購買和食用臨期食品的經驗。

根據艾媒諮詢發布的《2020年中國臨期食品行業市場分析及消費者研究報告》（下稱《報告》），目前中國臨期食品消費者年齡為26至35歲的佔比47.8%。某便利店的調研顯示，超過七成的受訪者願意在門店內購買特價商品（臨期品），其中包括眾多的年輕人；以今年4月和5月位於寫字樓的便利店的臨期品購買情況為例，95後和00後是臨期品購買的主力軍。

購買臨期食品除了能省錢，避免食物浪費，更帶動了食品市場的資金流動。《報告》顯示，2020年中國零食行業市場規模達3萬億元，市場規模巨大。從供給方面來看，每年將有大量的產品流入臨期食品行業，即使按1%的庫存沉澱計算，臨期食品也將成為「百億市場」。