北京冬奧｜DQ風波主角再碰頭　韓國黃大憲摘金　中國任子威遭DQ

北京冬奧短道速滑賽場，近日被「DQ風波」籠罩。於1000米準決賽被指犯規而遭取消成績的韓國黃大憲，昨日轉戰1500米終於順利摘下金牌。
反之1000米金牌得主的中國任子威，卻經歷黃大憲上周日的遭遇。
韓國名將黃大憲上周日於1000米準決賽，在賽事期間超越中國隊的任子威及李文龍以首名衝線，賽後卻被判「非法過遲超越引致接觸」，結果成績被賽會取消。反之任子威殺入決賽再以次名衝線，然而匈牙利選手劉少林亦被取消資格，任子威成為金牌得主。
誰料到這名中國選手，昨日轉戰1500米賽事在準決賽，尚餘10圈時與對手碰撞，雖終以小組第3衝線，但裁判其後指他阻擋加拿大隊對手，雙雙被取消資格無緣決賽。
戲劇性發展是，1000米「DQ風波」主角韓國的黃大憲，昨日在1500米大爆發，終在決賽以2分09.23秒率先衝線，力壓加拿大隊及俄羅斯奧委會選手封王。
北京冬奧｜滑雪手比賽跌「銀包」超尷尬 狼狽行上雪坡大搜索北京冬奧｜羽生結弦後繼有人 鍵山優真帶着可愛飛舞俘虜國民心北京冬奧｜3人炒賣吉祥物冰墩墩被罰 造型可愛爆紅「一墩難求」北京冬奧｜中國花滑一哥稱獲神秘力量幫助 含淚感激13億人北京冬奧窩心一幕！法國選手失金倒地痛哭 冠軍谷愛凌顯大將之風網球名將彭帥現身北京冬奧觀賽 見證谷愛凌滑雪場飛躍奪金北京冬奧︱花式溜冰短節目羽生結弦嚴重失手 陳巍紀錄得分排首位北京冬奧︱谷愛凌後上為中國奪第三金 最強美少女飛躍大跳台北京冬奧︱美籍華裔選手周知方突退賽 羽生結弦花式溜冰爭金勁敵北京冬奧｜中國第二金 短道速滑男子1000米任子威封王北京冬奧｜荷蘭「速度滑冰女王」奪金 連續5屆有金牌前無古人北京冬奧｜谷愛凌「金龍戰衣」超搶鏡 自家設計裝備帶出中華文化北京冬奧︱加拿大安全理由拒鬥俄羅斯 兩隊終戴罩比賽成史上首次谷愛凌與蘇翊鳴青梅竹馬 中國兩大滑雪新星的友情歲月｜北京冬奧北京冬奧︱芬蘭冰球教練投訴球員被無理隔離 直斥不尊重人權