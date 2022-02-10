北京冬奧｜DQ風波主角再碰頭　韓國黃大憲摘金　中國任子威遭DQ

北京冬奧短道速滑賽場，近日被「DQ風波」籠罩。於1000米準決賽被指犯規而遭取消成績的韓國黃大憲，昨日轉戰1500米終於順利摘下金牌。

反之1000米金牌得主的中國任子威，卻經歷黃大憲上周日的遭遇。



韓國名將黃大憲上周日於1000米準決賽，在賽事期間超越中國隊的任子威及李文龍以首名衝線，賽後卻被判「非法過遲超越引致接觸」，結果成績被賽會取消。反之任子威殺入決賽再以次名衝線，然而匈牙利選手劉少林亦被取消資格，任子威成為金牌得主。

1000米短道速滑決賽，匈牙利選手被指侵犯對手，然而中國任子威奪冠。（新華社）

誰料到這名中國選手，昨日轉戰1500米賽事在準決賽，尚餘10圈時與對手碰撞，雖終以小組第3衝線，但裁判其後指他阻擋加拿大隊對手，雙雙被取消資格無緣決賽。

1000米「DQ風波」主角韓國的黃大憲，昨日在1500米決賽以2分09.23秒率先衝線。（Getty Images）

戲劇性發展是，1000米「DQ風波」主角韓國的黃大憲，昨日在1500米大爆發，終在決賽以2分09.23秒率先衝線，力壓加拿大隊及俄羅斯奧委會選手封王。