北京冬奧｜中國駐韓使館：韓國個別媒體政客臆測「黑幕」極不負責

北京冬奧會開幕禮的韓服風波與短道速滑裁判爭議引發韓國的國內反華情緒上升，繼青瓦台表示政府密切關注後，中國駐韓國大使館2月9日闡明立場，指韓國個別媒體和政客臆測「冬奧會存在黑幕」，妄稱「中國政府和體育部門應該反省」，極不負責，中方對此絕不能接受。



據韓聯社報道，2月9日，國際滑冰聯盟（ISU）主席迪克馬（Jan Dijkema）應約同韓國代表團舉行視像面談時表示，堅持不接受韓方申訴的既有立場，維持原判。國際滑聯方面表示，7日公布的結果不變，滑聯方面始終致力於作出公正的裁決。

在2月7日舉行的北京冬奧會速度滑冰男子1000米的準決賽中，韓方指控裁判結果有失公允。

2022年2月7日，北京冬奧會短道速滑項目男子1,000米賽事在首都體育館舉行（新華社）

2月9日，中國駐韓國大使館發言人通過官網，就韓方質疑北京冬奧會短道速滑裁判闡明立場。

發言人稱，近日韓國體育代表團和部分媒體質疑北京冬奧會短道速滑比賽存在「不公正判罰」，這本是技術問題，應由專業權威機構予以評判，但一些韓國媒體和政客將矛頭指向中國政府和整個北京冬奧會，甚至煽動反華情緒，毒化兩國國民間的感情，引起中國網民的反擊，中方對此不得不表示嚴重關切，闡明嚴正立場。

發言人指出，北京冬奧會短道速滑項目是根據國際滑聯最新修訂規則進行的，本次短道速滑項目英國籍裁判長沃斯（Peter Worth）先生曾擔任過包括平昌冬奧會在內的三屆冬奧會短道賽事裁判長，具有權威性。

發言人強調，冬奧會是國際體育盛會，每項比賽的裁判均由國際奧委會和國際體育聯合會挑選，任何一個國家或政府都無權干涉。

中方稱，在新冠疫情全球肆虐的背景下，中國政府為保障冬奧會成功舉辦付出了大量艱辛努力，為各國運動員提供一個安全、公平、公正的比賽環境，確保各項賽事簡約、精彩，但絕不會影響和干涉比賽的結果，韓國個別媒體和政客臆測「冬奧會存在黑幕」，妄稱「中國政府和體育部門應該反省」，極不負責，中方對此絕不能接受。

發言人最後指出，中韓兩國人民間的友好感情是雙方共同的寶貴財富，絕不能因為某些情緒化的言行而受到傷害，中方將繼續為促進兩國關係和兩國人民間的友好感情做出積極努力。希望並相信韓國朋友們能相向而行。