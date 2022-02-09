北京冬奧｜韓國女團aespa寧寧捲中韓爭議　賀中國首金遭辱罵

北京冬奧近日引發中、韓兩地網民罵戰，除了開幕禮上朝鮮族穿上韓服演出，惹來韓方不滿，短道速滑項目韓國選手黃大憲被判犯規取消資格、中國選手最終包辦金銀牌一事，連藝人也遭殃。

除了天團BTS的隊長RM（金南俊）因為韓國短道速滑名將黃大憲打氣，而被內地網民痛批，來自中國的韓國人氣女團aespa成員Ningning（寧藝卓），也因相似原因，被韓國網民怒罵。



19歲的Ningning來自哈爾濱，是韓國人氣女團aespa成員，近日更入選「全球百大美女排行榜」排第38位，在中、韓兩地都擁有極高人氣。不過近日因冬奧點燃的中韓之爭，令她亦捲入其中。

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中國隊在周日（6日）的短道速滑男女混合團體接力賽摘下今屆第一金，晉級過程中，在準決賽因美國隊和俄羅斯隊阻礙交棒被取消資格，原先出局的中國隊得以進入決賽並奪金。

及後再出現韓國名將黃大憲在短道速滑1000米賽事遭取消資格，韓國媒體質疑賽事執法不公。

Ningning在社交媒體Bubble發言道：「wow聽說今晚得了首金……開心」，及後再說，中國其中兩位金牌得主跟自己「是師出同門」，「好榮幸」、「每一位運動健兒都值得尊重」。

這些發言其後被刪除，但已被網民截圖，韓國網民批評她「不懂看臉色」，認為她在中韓媒體及網民為冬奧而關係緊張之時仍然發言，並不恰當。

Ｎingning在社交媒體的發言惹來韓國網民不滿。（twitter）

跟BTS的RM被中國網民痛罵的遭遇相似，Ningning則是被韓國網民怒批，包括：「果然是中國人」、「在韓國賺錢至少看一下臉色吧」、「拜託滾回去你國家」、「在韓國發展卻很白目」等等。Ningning的中國粉絲亦不甘示弱，反擊：「中國人祝福中國人有什麼問題？」「中國人不需要看人臉色」，同時亦在微博支持她，讚她「不愧是東北女人」。

韓國女團aespa在2020年出道，除了Ningning外尚有3名成員，包括兩位韓國籍成員Karina及Winter及日本籍成員Giselle，屬SM娛樂公司旗下。

韓國女團aespa。（twitter）

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