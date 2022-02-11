國家廣電總局將嚴格執行規範演員片酬　總數不得超過製作成本40%

內地自去年起接連有藝人「翻車」，官方加強行業規管。周四（10日），國家廣播電視總局發布《「十四五」中國電視劇發展規劃》（簡稱《規劃》）指，將要規範演員片酬收入的分配秩序。



《規劃》強調，要規範電視劇市場秩序。促進電視劇市場公平競爭，堅決反對惡性競爭、不正當競爭和市場壟斷行為，防止資本無序擴張，鼓勵資本與產業良性互動，引導資本服務電視劇高質量發展。強化電視劇領域知識產權全鏈條保護，增強全行業尊重和保護知識產權的意識。加強電視劇市場信用體系建設，依法依規健全跨行業、跨部門的信用聯合懲戒機制。引導電視劇制作機構科學合理安排制作成本結構，加強成本管理和收入核算。

《規劃》指出，規範包括演員片酬在內的收入分配秩序，推廣使用標準化、制度化、制式統一的片酬等勞務合同。加強中國視聽大數據（CVB）應用推廣，規範電視劇收視數據調查和發布秩序，解決電視劇收視調查突出問題，推動數據統計調查分析和電視劇綜合評價機制有機結合。

《規劃》表示，要持續優化市場環境，健全事前事中事後全鏈條全流程監管機制，嚴肅處理有偷逃稅、「陰陽合同」、「天價片酬」等違法違規行為的演員和相關機構，禁止違法失德藝人通過電視劇發聲出鏡。嚴格執行每部電視劇全部演員的總片酬不超過總製作成本40%，且主要演員不得超過總片酬70%的配置比例規定，加強片酬合同備案與核查。

對此，內地傳媒《揚子晚報》報道指，內地電視劇產業對導演編劇不重視、反而將大量資金投入演員片酬當中，高價聘請流量明星，最終不斷惡性循環，掉入「斥巨資出爛片」的怪圈，不合理的投資分配使得故事劇情潦草無比，服化道成本進一步壓縮，最終呈現出來的電視劇一塌糊塗，甚至於「劣幣驅逐良幣」此次《規劃》的出台無疑將會是對諸多市場亂象的一次強而有力的整治。

報道又稱，《規劃》不僅針對演員，也對相關機構、行業經紀人、經紀公司等市場主體適用，旨在推動行業從業人員堅守職業道德，守住紅線底線，引領良好的社會風尚。