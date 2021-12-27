見義勇為被捅傷失肛門功能　南京胖哥：明年做二次手術後計劃結婚

今年5月，江蘇南京市發生嚴重傷人事件，一男子駕車撞傷多人並持刀捅人，造成8人受傷。

當日見義勇為與歹徒搏鬥，卻被捅傷的「南京胖哥」邱紹春，其動態一直受到大眾關注。昨日（26日），「#南京胖哥見義勇為後失去肛門功能#」衝上微博熱搜，不少網民在微博留言關心。邱紹春拍片感謝大家，表示「現在的身體還行」，等明年做第二次手術後就能恢復健康。



5月29日晚上9時許，41歲男子吉某某疑因感情糾紛，開車撞倒並輾壓前妻，逃離現場時與多車相撞，多人受傷；多名市民上前圍堵，「胖哥」邱紹春上前阻止時被他用刀捅傷胸口、腹部和大腿，其中腹部的傷口最深。

邱紹春腹部有多條疤痕，在第二次手術前，他只能依靠造口袋排泄。（新京報）

《九派新聞》報道，邱紹春表示，第一次手術時內臟受損較多，未來需要接受第二次手術。受傷後，邱紹春失去肛門功能，如今只能用造口袋盛放排泄物。據介紹，造口袋用白色紗布和膠布製成，用來盛放邱紹春的排泄物，若消化物過多造口袋就會脫落，因此他需要時刻警惕，聞到臭味就馬上更換，「弄得家裡的味道很大」。

邱紹春稱，起初住院時，他覺得可能是母親幫自己換造口袋，但老人家眼神不太好，只能由女朋友接手。然而，造口袋更換不定時，他無法正常上班，女朋友只能辭工照顧他，現在主要經濟來源是政府給的低保收入。

目前，邱紹春嘗試「探店」（實地考察商家並點評），想看看自己能不能透過拍片增加收入。他坦言，自己探店的想法很單純，「第一，能吃到東西；第二，能不花錢吃東西，把每天飯錢省下來」。

12月23日，邱紹春在微博發文憶述救人瞬間，「我被捅了也覺得沒事兒來着。當時看到腸子出來了，我還自己手捧着腸子，也不知道會這麼嚴重。當聽到救護車的聲音，我就更不怕了」，在ICU甦醒後，他才知道自己被稱為「南京胖哥」。

邱紹春見義勇為後，大眾都稱他是英雄。惟邱紹春坦言，自己多年前曾因打架被拘留看守所，他向大眾坦白此事，是想讓大家知道自己也是犯過錯的普通人，「我過去沒給社會做過太多貢獻，因為做了一次好事，全社會都不在乎我的過去，而且我還成了孩子的榜樣（我真心不建議孩子學我），我覺得一切都是值得的。我不後悔」。

邱紹春表示，2021年就要結束了，明年就要進行第二次手術了，等身體康復後就會計劃和女朋友結婚的事宜，「在我康復的這段時間，她一直陪伴和照顧我，為我付出了很多。我還希望明年能有一個健康的身體，準備瘦下來」。他表示，之前上學時一直有練習鉛球，夢想是做一名職業運動員，希望康復後能與東京奧運女子鉛球金牌得主鞏立姣交流、切磋。