北京迎虎年首雪發「暴雪藍色預警」　129條巴士線停駛或繞行

北京周日（13日）迎來虎年首場降雪，白天最高氣溫-2℃，預計降雪持續至明日3時後，全市平均降雪量4至8毫米。當局發布「暴雪藍色預警」等三項氣象警報，有列車晚點、129條巴士線路停駛或繞行。



北京氣象台首席預報員張迎新稱，受東移高空槽和低層偏東風共同影響，2月12日夜間京津冀地區開始出現降雪，13日凌晨2時，北京地區開始降雪。

北京從市郊門頭溝、延慶等地開始飄雪，一路下進市區。民眾一早醒來，發現戶外已是一片銀妝素裹，成為銀白世界，為冬奧增添不少冰雪氣氛。雖然降雪量不大、但氣溫夠低，所以地面一下子就刷白了。冬奧市區新聞中心的義工們忙裏偷閒，趁著輪休空檔，一起到戶外打雪仗。

2月13日，市民在北京市西城區一條街道冒雪出行。當日，北京迎來降雪天氣。（新華社）

白天北京的降雪明顯，預計達中雪級別，氣溫也明顯下降，最高氣溫-2℃，夜間有小雪，最低氣溫-6℃。同時，道路結冰黃色預警生效中，能見度低，路面易積雪和結冰，公眾出行需注意交通安全。

今天凌晨開始至7時前後，京郊的門頭溝齋堂、延慶、平谷、市區東城等地出現降雪。城區最大降水量出現在海淀區，為0.5毫米，全市最大降水量在房山蒲窪，為1.6毫米。截至9時，北京市平均降雪量1.6毫米，城區平均1.9毫米，最大降雪量出現在昌平大嶺溝5.8毫米。北京市大部地區積雪深度1至3厘米。受降雪影響，平原地區能見度小於1公里，局地不足500米；山區能見度不足500米，局地低於100米。

北京市氣象台預計，當前至13日23時本市仍有明顯降雪，14日3時後降雪逐漸減弱結束。全市平均降雪量4至8毫米（新增積雪深度4至8厘米）；西部、北部相對明顯，局地可達10毫米以上（新增積雪深度6至9厘米）。

針對此次降雪，北京市氣象台已於12日下午5時40分發佈道路結冰黃色預警、13日7時35分發布大霧黃色預警。13日8時45分發布暴雪藍色預警。

截至2月13日8時，受此次降雪影響，北京巴士共計129條線路採取措施，採取停駛措施112條，採取區間措施13條，採取繞行飛站措施4條。其中：市郊線路42條，採取停駛措施25條，採取區間措施13條，採取繞行飛站措施4條。山區線路87條，採取停駛措施87條。另據北京北站微博消息，受華北地區持續降雪影響，北京北站2月13日部分列車晚點，例如D1012次晚點23分鐘。

中央氣象台預計，周末華北地區將迎來一場大範圍降雪，北京、天津、河北、山西、內蒙古等地將出現中到大雪、局地暴雪，南方地區陰雨持續，貴州、湖南等高海拔地區也將有降雪。

周末兩天，中國雨雪天氣增多，北方降雪逐漸發展增強，中央氣象台發布暴雪藍色預警，預計新疆伊犁河谷、山西北部、北京西部、河北中部和西北部、天津南部，以及雲南東北部、貴州北部、湖南西北部等地的高海拔地區有大雪。其中，新疆伊犁河谷、山西北部、河北中部、貴州北部等地局地有暴雪，上述部分地區新增積雪深度將有3至8毫米，局地可達10毫米以上，預計13日將是此次降雪最強的時段。