列世界十大建築奇蹟　上海深坑酒店兩年前開業爆紅　今以22億求售

經過10多年打造、2018年11月開業，中國房地產公司世茂集團旗下的上海佘山世茂深坑酒店，近日傳出有多個仲介在微信朋友圈轉發出售消息，標明現報價22.5億元（人民幣．下同）對外出售。

該酒店坐落於上海市西南郊佘山景區的天馬山深坑內，在廢棄的採石礦坑壁上打造出全球首個建造在石坑內的自然生態酒店，曾被國家地理頻道《世界偉大工程巡禮》評為「世界十大建築奇蹟」酒店。



回顧該酒店經10多年打造，於2018年11月開業，共336間房間，地上2層，地下16層，總建築面積約6萬1087平方米，更可欣賞峭壁瀑布絕景，也成為上海知名的旅遊景點。

該酒店曾開業時宣傳為「世界上第一個人工海拔最低的五星級酒店」。（外灘提供）

據第一財經報道，該22.5億元的報價資訊與之前獲取世茂集團待售資產清單資訊一致。有仲介透露，「這是公司統一轉發的具體情況，目前所在公司正在代理出售，尋找買家。」

從經營表現來看，據世茂集團財報顯示，2019年該酒店實現收入約2.79億元，2020年疫情下也獲得約2.65億元的收入；2021年上半年收入也實現1.34億元。據上述資產清單資訊顯示，世茂深坑酒店的評估值為22.5億元，抵押融資餘額為20.73億元。

針對此次出售，有地產公司內部人士透露，會通過仲介尋找買家的情況，主要是也看看他們手上有沒一些高購買力的老闆。

截至目前，世茂在上海推出的豪華酒店已有4間，分別為上海外灘茂悅、上海佘山世茂洲際酒店、上海佘山世茂禦臻品之選酒店，以及與上海世茂廣場打包出讓的世茂康萊德酒店。其中，上海外灘茂悅之前已以45億元的總代價出售給了上海地產集團。