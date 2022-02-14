北京冬奧｜谷愛凌國籍飽受爭議　胡錫進：「為國爭光」說法宜少用

代表中國參賽的谷愛凌在本屆北京冬奧會上人氣超高，成為頂流「網紅」，官媒《環球時報》前總編輯胡錫進近日表示，輿論對她的宣傳要適度，應局限在體育成功和奧運精神範圍內，不要往愛國主義方向靠。



樣貌標緻的谷愛凌在中國「吸粉」無數。（Getty Images）

胡錫進2月13日在個人微博發文說，為谷愛凌代表中國隊贏得金牌而由衷高興，但同時要提醒，像「為國爭光」這樣的說法宜少用，代之以「為中國隊爭光」更加妥當。

他解釋說，谷愛凌剛滿18歲，至少今後幾年她的生活基地大概率要在美國，她未來怎麼確定自己的國籍歸屬，在自己的人設中如何展現國家認同，都有不確定性，「中國輿論對她的宣傳要預留一個模糊地帶，防止未來被動」。

谷愛凌據報已攬下代言廣告近30家，成為商家炙手可熱的代言寵兒，胡錫進認為，她給中國公眾帶來了快樂，她就無愧於商業回報，但要儘量減少政治因素的加入，谷愛凌做那樣的載體是有風險的。

對於國籍疑問，谷愛凌本人並未公開澄清，她2月8日在記者會回應相關問題時說，「我一直直言不諱地感謝美國和中國，是他們讓我成為現在的我……我的使命是將體育作為一種團結的力量，讓它成為一種促進國家間聯繫的形式，而不是把它作為一種分裂的力量，這樣才能讓每個人都受益……我在美國是美國人，在中國是中國人」。

針對谷愛凌上述說法，胡錫進認為，這是谷愛凌的真實自我定位，她很希望能夠這樣走通，但現實未必能如她所願，中美關係惡化致使這樣的通道幾乎被封死，法律問題也難逾越。

他最後提醒，未來谷愛凌很可能面臨艱難選擇，「在谷愛凌的問題上，中國的國家榮譽和信譽不能有風險，國家的迴旋空間一定要大於任何人的選擇空間」。