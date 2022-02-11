北京冬奧｜谷愛凌稱想去海南衝浪　來自香港的三亞局長發出邀請

周二（8日）舉行的北京冬奧賽事中，谷愛凌在自由式滑雪女子大跳台決賽中，憑藉完美發揮為中國女子雪上項目，贏得冬奧首金。

此後，有關谷愛凌的話題熱度持續飆升，其早前在社交媒體發布短片稱，想去海南島旅遊亦引起關注，海南省旅文廳以及各市政府紛紛向谷愛凌發出邀請，歡迎她在冬奧閉幕後開展「圓夢之旅」。



谷愛淩曾於去年12月在社交媒體中發布短片，坦言在國內想去海南島衝浪。短片中，拍攝者問谷愛淩國內有哪些地方特別想去，谷愛凌說，自己還沒有去過海南島，「聽說那挺暖和的，好像能衝浪，所以我覺得這個挺好玩的。」

此後，話題「谷愛凌說自己沒有去過海南」登上微博熱搜，引發關注。海南省旅文廳回應指，冬奧會結束後，海南會邀請谷愛淩到海南旅行，將量身定制系列活動，為谷愛淩打造「圓夢之旅」。

海南省各市政府亦向谷愛凌發出邀請，其中三亞旅遊推廣局局長葉家麟拍片祝賀谷愛凌奪金，並稱，「其實在三亞不但衝浪好玩，還有很多很多有趣的地方可以去玩。如果你來三亞，記得聯繫我們。三亞歡迎你！」有網民則打趣稱，「局長的普通話好像還沒愛淩的好哈哈哈」。

據了解，三亞市旅遊推廣局由三亞市人大常委會去年2月設立，負責制定三亞旅遊推廣規劃和計劃。去年9月2日，三亞市委組織部發布擬任幹部人選公告指，通過「三亞市面向全球公開選聘高端管理人才」，任命Aero Link Limited首席執行官葉家麟為三亞市旅遊推廣局局長，聘期3年。

據公開資料顯示，葉家麟，1988年3月生於香港；2011年在英國獲得生物化學及法律雙學位後回港；2013年至2017年，曾在家族企業旗下榮興公司工作；2017年，葉家麟斥逾七位數字資金，夥同友人創辦航空服務企業Aero Link，為國際民航、私人飛機運營商以及飛機租賃公司提供一站式服務的綜合性航空服務。