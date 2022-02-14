中印衝突｜中國外交部：希望印方嚴格遵守雙方協議協定

針對中印邊境最新局勢，中國外交部發言人汪文斌14日（周一）表示，中印邊境事態的是非曲直是十分清楚的，責任不在中方。



汪文斌又指出，當前中印雙方正就進一步完善邊境管控建立信任措施保持溝通。希望印方嚴格遵守雙方已經簽署的一系列協議協定，不要發表不負責任的言論，同中方一道以實際行動共同維護邊境地區的和平與安寧。

在此之前，中印1月12日舉行第14輪軍長級會談。國防部微信公眾號1月13日消息指，中印雙方繼續就推動中印邊界西段實控線地區有關問題解決坦誠深入交換意見。雙方同意遵照兩國領導人指引，儘快解決剩餘問題。雙方同意持續鞏固已有成果，採取有效措施，保持西段地區包括冬季的局勢安全穩定。

另外，在2月2日上午，北京2022年冬奧會火炬接力在冬奧公園舉行，第二棒是軍人代表祁發寶。中共中央紀委國家監委網站稱，祁發寶是「衛國戍邊英雄」、「全國優秀共產黨員」，他紮根阿里高原，身處惡劣環境不言苦，直面生命威脅不怕死，在雪域高原展現了當代革命軍人的好樣子。

據印度外交部官網消息，在2月3日的印度外交部例行記者會上，印度外交部發言人巴奇（Arindam Bagchi）上對此回應稱，「是的，我們看到了有關報道。中方將奧運會這樣的盛事政治化，確實令人遺憾。我想通知大家，印度駐北京大使館臨時代辦將不出席北京冬奧會的開幕式和閉幕式。」

中國外交部發言人趙立堅在2月7日的例行記者會上回應指，北京冬奧會火炬手具有廣泛的代表性，符合火炬手選拔標準。希望有關方面對此客觀理性看待。