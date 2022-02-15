北京冬奧｜熱度持續紀念鈔紀念幣被一搶而空　信用卡亦借勢營銷

內地傳媒報道，除了吉祥物「冰墩墩」大受歡迎下，北京冬奧的紀念鈔和紀念幣等周邊產品亦受追捧。央行此前公告的北京冬奧紀念鈔和紀念幣開啟第二輪預約兌換，尚未到截止時間，但多間銀行及線上平台的預約額度均被一搶而空。

報道更提到，北京冬奧概念熱度持續下，不少銀行尤其是銀行信用卡中心也開啟北京冬奧主題的借勢營銷，推出使用信用卡消費等可獲贈「冰墩墩」的活動。



據介紹，北京冬奧紀念鈔一套兩張，一張冰上運動、一張雪上運動，其中後者的防偽水印，正正就是在滑雪中的冰墩墩。面值上，紀念鈔一套共40元（人民幣．下同），紀念幣一套2枚共10元，每人預約兌換限額分別為20套。

大批市民排隊換購北京冬奧紀念鈔。（視覺中國）

中國銀行浦東陸家嘴支行從事理財業務的高經理在受訪時直言，北京冬奧會紀念鈔和紀念幣被一搶而空是「肯定的」，其意義和「顏值」都頗高，具收藏價值。高經理同時特別提醒，預約火爆下一些銀行甚至大排長龍，但是須知道每張身份證只能在一間銀行預約，千萬不要在多間銀行重復預約，否則會被列入黑名單。

報道並指出，圍繞北京冬奧會吉祥物「冰墩墩」，中國銀行、建設銀行、民生銀行、北京銀行、寧波銀行等也開展相關主題營銷。以中國銀行為例，其作為北京冬奧官方銀行合作伙伴，早於2021年4月就聯合VISA、中國銀聯推出北京冬奧主題信用卡。截至目前，中國銀行北京冬奧主題信用卡在全國的發卡量已破100萬張，單單是浙江省，發行量也突破10萬張。

中國銀行的北京冬奧主題信用卡。（視覺中國）

建設銀行、工商銀行、農業銀行、交通銀行、招商銀行、民生銀行、華夏銀行、北京銀行、寧波銀行等也推出了北京冬奧主題信用卡，部分銀行還推出新用戶開卡、消費次數、交易金額等滿足相應條件，即有機會獲贈吉祥物公仔等活動。

報道引述業內人士分析，當前信用卡行業競爭愈演愈烈，精細化運營和差異化服務成為品牌競爭的關鍵因素。雖然基於特定場景實施的信用卡精准營銷由來已久，但要取得好的獲客、提高持卡用戶黏性，還不能僅限於導流，而需要下沉深耕、持續聯動。