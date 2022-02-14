情人節｜微信可發「520」紅包　備註此內容分手後就可索回？

2月14日是情人節，除了送花、禮物，亦有人選擇「折現」直接向情人轉帳520元（人民幣，下同），並在備註中寫上「我愛你」等字句。

然而，網上不時傳出分手後，情侶都要求對方返還禮物、錢財等。有律師指出，轉帳特殊金額紅包或被認為具有特殊含義，建議轉帳100元等常見的金額，萬一分手，法律上會支持索回。



520諧音「我愛你」，早年成為情侶間表達愛意的方法之一，例如送520支玫瑰、送520粒朱古力等。此前，微信限制單個紅包限額200元，每次最多發100個，單日零錢發紅包最高金額10萬元，今日則加大紅包限額至520元。

有律師提醒，情侶之間互發紅包，尤其是520元、1314元、9999元等這類特殊金額紅包，可能被認為具有特殊含義，屬於贈予，分手時不能主張返還。如果是借款，轉帳時必須保留好相關證據，例如欠條、聊天記錄截屏等等。若轉帳時附帶「節日快樂」、「我愛你」等字眼的內容，可視作贈與，無權要回。

律師建議，以100元、1000元、10000元等金額發紅包或轉帳，甚至在備註寫「你先拿着花」等字眼，之後萬一分手，法律上亦會支持索回。