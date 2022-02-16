柬埔寨華人揭秘「血奴」事件：並不稀奇，能活著及獲救是非常幸運

早前傳出有一名中國籍男子，在柬埔寨被網絡詐騙集團「圈養」，以便抽血賣錢，每個半月就會被抽3瓶血，瀕臨死亡，經搶救後已渡過危險期，目前正金邊一間醫院留院接受治療。

「血奴」事件引起社會極大關注，內地傳媒採訪專門揭露在柬埔寨詐騙綁架致人身亡、關注當地華人遭遇的微信公眾號運營者阿龍，他坦言「血奴」並不稀奇，而更讓人揪心的是無端的綁架和殺害。



據指，來自江蘇的李亞緣綸因拒絕從事網絡詐騙，由於拒絕參與網絡詐騙活動，他多次被轉賣，近半年每隔一個半月就被網絡詐騙集團帶來的「醫生」抽掉3個輸液瓶的血液，共計被抽血7次。李亞緣綸最後是趁詐騙集團監管的人不注意，才成功逃離，並向中柬義工隊求助。

阿龍表示，如果是因為業績差、不會打字等原因被轉賣，受害人可能根本找不到「下家」，「此時，網詐公司就會想辦法榨乾你身上的一切，包括對你進行抽血。」阿龍又坦言，「血奴」最後還能活著並在醫院得到救治是非常幸運，因為在柬埔寨，一般這樣的人可能最後會面臨的結果是死亡。

阿龍憶述，柬埔寨在2018年以前看起來一切都很美好。但自從2019年開始，阿龍發現身邊愈來愈多的中國人出現被綁架買賣，甚至被毆打電擊、倉皇逃離的情況，「這個時候已經有大量的網絡詐騙公司進入柬埔寨，占領了各個園區。」阿龍稱，當時身邊時不時都有人失蹤、身亡，從朋友處打聽後都是被詐騙、綁架導致，政府則並未公開真正死因。

阿龍亦提到，在柬埔寨的網絡詐騙園區，雖然有些人是被騙來，有些人是被綁架後轉賣，但還有很大一部分人是自願留下進行網絡詐騙活動，因為業績好，每月都會有不菲的收入。

對於抽血後血液的用途，報道引述柬埔寨華商認為，血液可能用作地下器官手術移植用。此外，也有可能給予自家詐騙園區內的診所應急用，因為有規模的詐騙園區內，都有設有診所。木木