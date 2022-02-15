江蘇90後男遭詐騙集團綁架至柬埔寨　抽血半年全身浮腫瀕死

一名90後中國籍男子在柬埔寨被網絡詐騙集團圈養「抽血賣錢」，每個半月就會被抽3瓶血，目前在金邊中柬第一醫院搶救。

《上游新聞》報道，該院院長朱學敏表示，該男子已度過危險期，正留院接受治療。中國駐柬埔寨大使館和警方已與該男子溝通，並將進一步調查案情。



朱學敏昨日（14日）稱，患者名叫李亞緣綸，入院時因為體內血被抽乾，已經瀕臨死亡，更有嚴重貧血、浮腫、腹水、肝硬化等併發症。在輸了8袋、共2800毫升血後才度過危險期。

對於網傳除了右臂以外全身極度浮腫，針眼密密麻麻布滿全身，朱學敏澄清，患者抽血針眼在手臂上，頭部的針眼並非抽血用針眼；由於嚴重缺血、陰囊腫大，且血管萎縮，全身浮腫，護士只能在患者的大腿附近切開皮膚找到血管抽血，並發現其血液呈血水狀態。

據多方消息證實，李亞緣綸生於1991年6月2日，來自江蘇省鹽城市亭湖區黃海中路。參與救助的中柬義工隊透露，2月10日晚上，義工隊接到李亞緣綸的求助電話。由於天色太晚，義工隊翌日一早才趕到電話約定的地點接李亞緣綸，然後送他到中柬第一醫院接受治療。

李亞緣綸被醫院救助時向義工表示，他從小在福利院長大，沒有親人，去年6月有人介紹他到廣西工作，工資高，結果抵達憑祥後被人劫持送到柬埔寨。由於拒絕參與網絡詐騙活動，他多次被轉賣，近半年每隔一個半月就被網絡詐騙集團帶來的「醫生」抽3個輸液瓶的血，共計被抽血7次，後來趁詐騙集團監管的人不注意才成功逃離。

李亞緣綸稱，由於詐騙集團的「醫生」已不能在其身上找到血管抽血，於是在頭部找血管抽血。據了解，一個輸液瓶的容量是500毫升，意味李亞緣綸每隔45天就會被抽血1500毫升。而一名健康男性每次最多捐血400毫升，相隔6個月後才能再次捐血。

朱學敏表示，當地的大使館、警察已與李亞緣綸聯繫。目前，中國駐柬埔寨大使館和金邊警方將進一步調查案情，大使館也會盡可能向李亞緣綸給予必要的幫助。