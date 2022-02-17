疫情｜內地新增34宗本土病例　廣東省境外輸入逾半來自香港共17人

國家衛健委最新通報，內地在周三（16日）新增92宗確診病例，其中57宗為境外輸入病例，35宗為本土病例。

其中在廣東省，全省新增22宗境外輸入病例，以及8宗境外輸入無症狀感染者，不少是來自香港。



據通報，57宗境外輸入病例包括廣東有22宗、上海有9宗、山東有9宗、浙江有4宗、廣西有4宗、福建有3宗、吉林有2宗、四川有2宗、河南有1宗、雲南有1宗。至於本土病例方面，35宗分別是江蘇有16宗，均在蘇州市；遼寧有7宗，均在葫蘆島市；廣東有7宗，其中深圳有6宗、廣州有1宗；內蒙古有3宗，均在呼和浩特市；廣西有1宗，在百色市；雲南有1宗，在德宏傣族景頗族自治州。

無症狀感染者方面，內地新增32宗無症狀感染者，其中本土有11宗，分別是江蘇7宗（蘇州有6宗、無錫有1宗）；廣東2宗（均在深圳）；雲南2宗（均在德宏傣族景頗族自治州），境外輸入則有21宗。

另據廣東衛健委通報，全省新增7宗本土確診病例，廣州有1宗，在納入管控的密接排查中發現；深圳有6宗，5宗在納入管控的密接排查中發現，1宗為主動核酸檢測發現。新增2宗本土無症狀感染者，均在深圳，為密接排查發現。

廣東新增的22宗境外輸入病例，廣州有9宗，3宗來自新加坡，2宗來自埃塞俄比亞，其餘4宗分別來自俄羅斯、澳洲、馬來西亞和泰國；深圳有4宗，珠海有1宗，佛山有2宗，東莞有5宗，中山有1宗，均來自香港。新增境外輸入無症狀感染者8宗，廣州報告4宗，分別來自俄羅斯、新加坡、科威特和尼日利亞；珠海、佛山、中山和江門各有1宗，均來自香港。