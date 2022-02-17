回應柬埔寨華人「血奴」事件　中國大使館：當事人輕信招工廣告

早前傳出有一名中國籍男子，在柬埔寨被網絡詐騙集團「圈養」，以便抽血賣錢，每個半月就會被抽3瓶血，慘成「血奴」，瀕臨死亡，經搶救後已渡過危險期，目前正金邊一間醫院留院接受治療。

中國駐柬埔寨大使館已證實事件，並指中柬兩國警方正協同開展相關偵查工作，力爭盡快破案。



大使館指，在2月12日接獲柬埔寨中柬第一醫院反映收治一名李姓中國男子，「其因輕信同城網上的虛假招工廣告，被犯罪團伙脅迫偷渡至柬，後遭柬西哈努克港中國城內網賭電詐團伙非法拘禁，並被多次大劑量抽血，生命垂危」。

大使館獲悉事件後，已要求院方全力救治病人。隨後在2月15日，當事人身體狀況好轉後，大使館警務聯絡官即會同中柬執法合作辦公室人員，赴中柬第一醫院探望並調查當事人被侵害情況。另一方面，為盡快立案調查，大使館已分別向柬埔寨警察總署、西哈努克省和國公省警方通報相關線索，要求柬埔寨警方高度重視並予立案。大使館表示，在其推動下柬埔寨西哈努克省警方已正式就此立案，中柬兩國警方正協同開展相關偵查工作，力爭盡快破案。

大使館並再次提醒，欲來柬埔寨工作的中國公民要遵循正規渠道，不可輕信高薪招聘的虛假廣告。如遇被詐騙、綁架、限制人身自由等情況，務必盡快設法向柬埔寨警方報案並向使館通報情況，以便警方及時立案調查。