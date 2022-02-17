疫情｜指內地企業積極應對物資供應　廣東傳媒：香港，我哋撐你！

香港新冠肺炎疫情嚴峻，加上陸續有多名跨境貨車司機確診，中港運輸大受影響，其中蔬菜供應尤其緊張，價格暴漲。

廣東傳媒以「香港，我哋撑你！」為題報道，指此時此刻各方力量被充分調動，內地廣大企業積極應對，各類物資正在安全穩定、及時充足地供應香港。



報道以深圳市創利蔬果有限公司為例，指在該公司廠區門口，一輛輛裝滿西紅柿、小白菜等新鮮蔬菜的貨櫃車，準備開往文錦渡口岸運往香港。在乾淨整潔的廠房中，工人們亦正在自動化生產線線上馬不停蹄地開展蔬菜加工作業。該公司加工區負責人朱素梅在受訪時稱，位於香港的總公司每天會派出跨境運輸車輛往返深圳的加工廠裝車，並且按照客戶的不同要求，保質保量送貨，「我們自己的原料是不成問題的。」

深圳市創利蔬果有限公司的工人正在自動化生產線線上馬不停蹄地開展蔬菜加工作業。（南方網）

此外，報道也稱華潤集團旗下生活必需品重點保供企業華潤萬家，已迅速組織採購力量投入保供一線，秉持「千方百計保供應，不計成本保物價」的宗旨，通過多方面渠道，緊急加大訂單組織貨源，優先保障新鮮食品；招商局集團除捐贈防疫物資外，還重點關注屋邨內因疫情導致就業不足的人士、低收入及長者家庭，向他們派發食物券和超市購物券，助其紓解經濟壓力，同時促進本地商戶復蘇。

另一方面，報道亦採訪深圳市口岸辦副主任賀群，他表示雖然針對跨境貨車司機增加核酸采樣、測體溫等環節，但整體時間不超過5分鐘，故跨境貨車通關的時間延長並不多，可以平穩有序地通關。同時，深圳口岸辦有采取多項措施，包括保證供港物資優先，將普通跨境車分流到其他口岸、增加人手，以及優化周邊交通，確保供港物資能夠源源不斷輸往香港。