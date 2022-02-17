疫情｜指內地企業積極應對物資供應　廣東傳媒：香港，我哋撐你！

香港新冠肺炎疫情嚴峻，加上陸續有多名跨境貨車司機確診，中港運輸大受影響，其中蔬菜供應尤其緊張，價格暴漲。
廣東傳媒以「香港，我哋撑你！」為題報道，指此時此刻各方力量被充分調動，內地廣大企業積極應對，各類物資正在安全穩定、及時充足地供應香港。
報道以深圳市創利蔬果有限公司為例，指在該公司廠區門口，一輛輛裝滿西紅柿、小白菜等新鮮蔬菜的貨櫃車，準備開往文錦渡口岸運往香港。在乾淨整潔的廠房中，工人們亦正在自動化生產線線上馬不停蹄地開展蔬菜加工作業。該公司加工區負責人朱素梅在受訪時稱，位於香港的總公司每天會派出跨境運輸車輛往返深圳的加工廠裝車，並且按照客戶的不同要求，保質保量送貨，「我們自己的原料是不成問題的。」
此外，報道也稱華潤集團旗下生活必需品重點保供企業華潤萬家，已迅速組織採購力量投入保供一線，秉持「千方百計保供應，不計成本保物價」的宗旨，通過多方面渠道，緊急加大訂單組織貨源，優先保障新鮮食品；招商局集團除捐贈防疫物資外，還重點關注屋邨內因疫情導致就業不足的人士、低收入及長者家庭，向他們派發食物券和超市購物券，助其紓解經濟壓力，同時促進本地商戶復蘇。
另一方面，報道亦採訪深圳市口岸辦副主任賀群，他表示雖然針對跨境貨車司機增加核酸采樣、測體溫等環節，但整體時間不超過5分鐘，故跨境貨車通關的時間延長並不多，可以平穩有序地通關。同時，深圳口岸辦有采取多項措施，包括保證供港物資優先，將普通跨境車分流到其他口岸、增加人手，以及優化周邊交通，確保供港物資能夠源源不斷輸往香港。