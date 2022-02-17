願早日戰勝疫情、少禍害內地？　香港疫情登內地熱搜榜引正反輿論

本港第五波新疫情仍未見頂，連日突破過千宗個案，持續創下新高。不僅國家主席習近平罕有地作出重要指示，香港疫情形勢在內地亦引起輿論的觀摩，相關話題屢次登上各大社交平台熱搜榜，引發正反兩面的討論。



明愛醫院病床放到戶外。（張浩維攝）

實然，自2019年社會動蕩之後，香港在內地國民心目中的形象一落千呎，而如今與內地面對疫情時的早發現早治療、流調溯源追蹤、提升地區風險級別、全民核酸篩查，甚至是封區、封城等嚴格防疫機制相較，港府現時的防疫措施顯然略為「躺平」，亦給予了市民最大限度的「自由」，餐廳、街市、街道依然可見湧動的人潮，疫下的「繁華」與闃無一人形成鮮明反差。

在本港第五波疫情仍未有受控跡象，以及確診個案屢創新高之際，話題「香港昨日新增約4,285例新冠確診」登上周三（16日）的微博熱搜榜，引起內地網民的一片嘩然。有網民對比兩地防疫差異指，「人家北京張家口舉辦世界性的奧運會都沒出岔子，香港為什麽？」、「再不抄書祖國的防疫措施，真的不堪設想！」、「不封城估計難好的」、「堂堂國際大都市，防護疫情方面連廣西百色都不如」。

至於廣州、深圳、東莞、江門、佛山以及上海等地，近日都錄得由香港輸入的確診個案，亦有網民擔心個人安危，「深圳的大門都給我焊死了，深圳炸了幾乎等於全國都要炸」、「珠三角：你不要過來啊！」。

而在疫情爆發的情況下，亦再次出現偷渡現象，不過與上世紀「偷渡潮」不同的是，今次偷渡的方向轉變為香港往內地，「三十年河東，三十年河西」。周一（14日）凌晨，15人由香港搭船偷渡至珠海，導致內地疫情擴散，廣州及湖南郴州分別發現2人確診，珠海、惠州等地先後對此發懸紅公告，發動群眾舉報偷渡相關綫索。

二人從香港偷渡到珠海，駕車到湖南省郴州市後確診。郴州公安局立案偵查。（郴州公安）

以組織人員「出征反華和敵對勢力」而聞名的「帝吧」也評論香港疫情稱，「有些香港人，總想着西方是最先進的，要學西方那套『躺平式』的抗疫——不配合港府的防疫措施，不打疫苗，不戴口罩，為反而反。結果中招了又紛紛責怪港府，又覺得自己的生命比所謂的『自由』更重要了，紛紛湧向醫院，小命要緊。所謂種瓜得瓜種豆得豆，但凡放開一點眼界，看一看內地的防疫，學一學內地的經驗，也不至於搞成這樣。」

除此之外，事實上，內地對於香港的疫情輿論不乏積極的聲音，「願香港早日戰勝疫情」、「希望疫情盡快控制，加油香港」、「眾志成城，共渡難關」、「希望同胞們一切安好，香港早日恢復正常和活力」、「祖國絕不會忘記自己的孩子」。亦有網民堅信在中央的支援下，香港疫情會逐漸好轉。