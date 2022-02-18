中超遭遇資本寒冬：廣州隊主力降薪近90%　前男足隊長微博討薪

受新冠疫情、房地產行業步入寒冬等因素所影響，中超多家球會去年都被曝出欠薪問題，令中超前景備受關注。而在周三（16日），廣州恒大公告球員集體降薪，當中主力降薪近90%，同時還與5名高薪引進的歸化球員解約。同日，中國男足前隊長蒿俊閔發文質問球會武漢卓爾何時給回欠他的工資獎金，對此球會回應稱，鼓勵球員主動調降個人薪酬標準。



廣州足球俱樂部周三發布《足球俱樂部球員定編及薪資標準》，最高年薪封頂為稅前60萬元（人民幣．下同）。當中一線隊30人分為優秀主力、主力、主力替補和替補，起薪為6萬元，而優秀主力定編人數為3人。據悉，相比兩年前恒大足校培養球員的薪資標準，新賽季廣州隊一線隊球員起薪線從年薪9.6萬元降至6萬元，主力球員的封頂年薪從500萬元大降至60萬元，降幅高達88%。

有業界人士認為，廣州隊新出台的薪資體系，是恒大在眾所周知的經營困難情況下作出的，未來可能還會有一波高薪球員離開，因此新賽季的中超，廣州隊很可能「小鬼當家」，由恒大足校培養的球員全面上位接班。

據官網消息，恒大集團於2010年3月1日以1億元買斷廣州足球俱樂部全部股權，後者正式更名為廣州恒大足球俱樂部。2014賽季，隨着阿里巴巴集團增資擴股，再更名為廣州恒大淘寶隊。2015年，該隊成為亞洲第一支上市的足球會。雖然市值曾一度高達190.4億元，為新三板總市值排名第三的公司，惟球會在2020年12月19日申請在新三板終止掛牌，2021年3月正式摘牌，球會並在同年1月更名為廣州足球俱樂部。

球會曾多次在年報中提及，由於引進教練和球員的轉會費及薪酬成本較高，導致公司成本居高不下，虧損多年。公司公告顯示，恒大淘寶俱樂部在2015年至2019年淨利潤分別虧損9.52億元、8.12億元、9.86億元、18.29億元和19.4億元，加上上市前的逾10億虧損，其7年間虧損逾76億元。

另一方面，蒿俊閔周三在微博發文，向武漢卓爾職業足球俱樂部質問：「欠我的工資獎金什麼時候給我？非要糊弄我！逼我！」隨後其被多名武漢隊隊員轉發。球會同晚發布題為《關於足球投入調整的說明與聲明》的文章，稱球會將加大對青訓、足球教育和基層足球運動的投入，調減對俱樂部職業聯賽的投入，並鼓勵球員主動調降個人薪酬標準，待球員集結後將兌現上賽季薪酬，並共同商討新的薪酬方案。

企查查數據顯示，武漢卓爾職業足球俱樂部現已改名為武漢足球俱樂部有限公司，該公司於2011年2月成立，註冊資本為1.05億元。股權穿透顯示，公司由卓爾文旅集團有限公司全資控股，閻志為實際控制人，其曾在2017年以355億元位居胡潤富豪榜湖北富豪第1名，蟬聯湖北首富。惟其財富在2021年縮水至180億元。

值得一提的是，武漢足球俱樂部有限公司還在1月26日成為被執行人，原告為北京綠地新源體育發展有限公司，執行標的61萬元，被告的還包括武漢卓體農業旅遊有限公司。