中超｜江蘇隊復活前景成疑　球迷：期望接盤但「沒有企業是傻子」

撰文： 陳進安 姜庚宇 最後更新日期： 2021-03-03 07:33

中超球會江蘇隊（前名：江蘇蘇寧）上季才奪得隊史首座中國頂級聯賽冠軍，然而短短數月後，球會官方卻在周日（2月28日）發出公告，宣布即日「停止營運」，從衛冕冠軍到面臨散班僅是彈指一揮間。 對此，《香港01》周一（3月1日）專門採訪了3名具江蘇背景、長期關注中國足球發展的內地球迷。本文為該系列報道第二篇，冀了解在如今大環境下，江蘇足球是否還有復活的可能。

系列採訪第一篇：中超｜衛冕冠軍江蘇隊停運 球迷：感激蘇寧曾用心，也感覺被背叛

受訪者對於江蘇足球前景意見不一。本身是江蘇人，目前在上海從事金融業的小黑向《香港01》表示，他真的預測不了江蘇足球的未來會如何，就個人而言，他當然希望江蘇隊復活，哪怕從中乙、中冠重新打起，也會繼續看下去，認真支持下去，而如果現在有企業願意接受江蘇隊，他會非常感激。但他同時認為，上述可能性現在看來越來越低，畢竟在商言商，「沒有企業是傻子」。

相關圖輯：江蘇隊2020年11月在中超奪冠，未料4個月後已面臨散班（點圖放大觀看）：

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對於中超，小黑坦言不想評價，並稱：「沒有了家鄉球隊，我為什麼要繼續看中超？」

至於中國足球，他認為可能要更多的寄希望於歸化球員，畢竟整個足球環境與青訓結構，難以支撐中國足球更好的發展，「不想多評價什麼，只能祝中國足球好運吧。畢竟它再爛，我也還是會關注」。

Reno相對樂觀，直言江蘇足球並沒有死。圖為江蘇隊女球迷在現場打氣。（網易）

本身是山東人，目前在南京從事企業管理諮詢的Frank則表示，復活與否還是要看能否找到合適的注資方，目前中國足球處於動盪期，接手瀕臨破產的球會需要勇氣，所以個人感覺本賽季復活的希望不大。

他強調，聯賽的發展前景不夠明朗，足協的政策制定以及管理體系存在不少問題，背後的決策邏輯並不清晰，處於摸著石頭過河的階段，因此要想走出符合中國足球的發展道路仍舊任重道遠。

在南京從事通訊產業，家住得離訓練場很近的Reno則相對樂觀得多，他直言江蘇足球並沒有死，他身邊就有很多關於足球的設施和從事足球的人，而且足球氛圍也比較濃厚，雖然中國足球的成績一言難盡，但至少江蘇足球本身就在蓬勃發展，也不會因為一個球隊就覆滅，所以更談不上復活一說，「我還是對江蘇足球充滿希望的」。