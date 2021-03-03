中超｜衛冕冠軍江蘇隊停運　球迷：感激蘇寧曾用心，也感覺被背叛

撰文： 陳進安 姜庚宇 最後更新日期： 2021-03-03 07:04

中超球會江蘇隊（前名：江蘇蘇寧）上季才奪得隊史首座中國頂級聯賽冠軍，然而短短數月後，球會官方卻在周日（2月28日）發出公告，宣布即日「停止營運」，從衛冕冠軍到面臨散班僅是彈指一揮間。 對此，《香港01》周一（3月1日）專門採訪了3名具江蘇背景、長期關注中國足球發展的內地球迷。本文為該系列報道第一篇，冀了解當中落差所帶來的體會，以及對蘇寧決定的看法。 有受訪者直言有被球會班主蘇寧「背叛」的感覺，球員更是利益之下的犧牲品，不過也有意見認為事件與足協頻繁推出各種新政有關，在經營壓力下，蘇寧也實屬無可奈何。

資深球迷慨嘆：從未料蘇寧會放棄球隊

本身是江蘇人，目前在上海從事金融業的小黑向《香港01》表示，他自2004年亞洲盃起開始關注中國足球，當時衝擊2002年世界盃的一批國足隊員還在巔峰尾巴，而他那時還天真地以為中國足球會越來越好，誰知之後卻滑向黑暗的深淵。

至於江蘇隊，隨着廣州恒大崛起，中超進入到「金元時代」，但江蘇隊卻在資源不算特別充沛下一步一個腳印發展壯大，尤其2012年在南京奧體與恒大展開的天王山之戰，吸引了6萬多名球迷到場觀賽，紀錄至今無人可破，該賽季也在江蘇球迷心中留下了無法磨滅的印象。

小黑坦言現時落差確實巨大，因為在蘇寧剛接手那幾季，江蘇隊無特別亮眼的成績，特別是2017年驚險保級後，更是把過度依賴外援、戰術打法趨於保守等問題暴露，故他事前確實沒想到在2020這個特殊的年份能有機會染指中超冠軍的寶座，當中保持了球隊完整架構的蘇寧應記一功。然而，球隊面臨解散也是他完全沒有預料到的，哪怕之前有各種各樣關於球隊的負面傳聞，哪怕賣人、欠薪乃至降班都有想過，但他卻從未料到蘇寧會直接停止運營、放棄球隊。

江蘇足球俱樂部發出公告，宣布停止營運。（微博）

球迷對蘇寧決定態度不一 有理解也有感被叛

蘇寧創始人、董事長兼CEO張近東日前親自承認，將集中資源在零售業上，其他業務「該關的關、該砍的砍」。

本身是山東人，目前在南京從事企業管理諮詢的Frank向記者表示，前一陣子經常聽說蘇寧出售股權融資的消息，能夠感覺到公司和球會存在資金困難，不過事態發展到如今的地步確實出乎意料，即使不是自己的主隊也感到很可惜。

相關圖輯：江蘇隊2020年11月在中超奪冠，未料4個月後已面臨散班（點圖放大觀看）：

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對於當局近期針對中超推出一系列新政，包括球隊名字去商業化，球員限薪令等，Frank認為如今局面與之有關，因相關政策雖然出發點是好的，但卻未考慮到中國足球的實際發展狀況，一刀切實施球隊名字去商業化直接導致多家球會出現經營困難，成為壓死江蘇隊的最後一根稻草。

不過小黑則認為如果只談江蘇足球的死亡，還是蘇寧的責任比較大，在長期經營不善加之疫情引發的企業生存壓力下，蘇寧開始拋棄支線，聚焦主業，說白了就是江蘇足球在龐大的集團生存壓力下，倒可能是無足輕重、影響甚微；他雖然對足協政策並不完全支持，但就認為即使沒有新政，若整個集團當真遭遇困境，蘇寧大概率還是會對球隊棄之不顧，故新政的影響應只是讓省內有意接手的企業望而卻步罷了。

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小黑進一步稱，作為球迷，如果說沒有被蘇寧「背叛」的感覺，那一定是騙人的，他個人雖然感激蘇寧前幾年的大投入與用心，但縱使有千般不捨，萬般無奈，球迷總歸是無辜的，球員更是利益之下的犧牲品，「這批兢兢業業的球員直到球隊解散前一天還在基地訓練，他們有何過錯？歸根到底，我們深愛的是這支球隊，而不是蘇寧集團」。

不過他亦強調，理性上還是希望蘇寧能夠渡過難關，因其產業鏈龐大，可能關乎很多人的生活，「生活遠大於足球」。

相對小黑，Frank則認為談不上背叛，因只有球隊背後的資方獲得更好發展，才可能有更多的人力物力投入俱樂部的運營，而當下蘇寧經營確面臨較大困難，解決公司經營問題才是當務之急。

至於從事通訊產業，家住得離訓練場很近的Reno亦表示，球隊改名字是意料之外，情理之中的事情，因為單靠一個企業去運行一個足球隊還是有很多問題的，而蘇寧本身就是做零售，足球只是副業而非盈利模式，足球發展得越來越好下，蘇寧主動讓出一張可以打造自身名氣的牌其實是一種豪氣，故不認為有背叛一說。