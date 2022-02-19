北京冬奧｜明晚閉幕式將有一大亮點　張藝謀：好像時光倒流一樣

北京冬奧將在明天（20日）晚上舉行閉幕式，周五（18日）是最後一次全要素彩排，各項準備工作已經就緒。

官方傳媒引述開閉幕式團隊透露，閉幕式依然遵循「簡約」風格，此外還會通過「穿越」來呈現和致敬「雙奧之城」這一個重要元素。



早在2月5日，工作人員就開始為閉幕式做準備，為開幕式上的冰瀑LED屏進行保護性拆除工作。（北京日報）

北京冬奧組委開閉幕式工作部部長常宇在受訪時表示，在開閉幕式中都希望傳達一種大道至簡的自信，用簡約的方式把主題表現得更清晰，能夠把想傳遞的理念傳遞得更廣，更深入人心。常宇透露，閉幕式將以國際奧委會規定的儀式環節為主，通過巧妙設計將表演融入儀式。同時，北京是世界上唯一一個「雙奧之城，同時舉辦過夏季奧運會及冬季奧運會，這個元素在閉幕時亦會有專門的設計和呈現。

總導演張藝謀則「劇透」閉幕式有一大亮點，「在最後熄滅冬奧火種時，會有2008奧運會一個瞬間的物理重現，好像時光倒流一樣，給大家帶來一種『穿越』感。」張藝謀又稱，與開幕式一脈相承的是，閉幕式依然會突出科技含量，通過科技的力量，讓閉幕式「空靈與浪漫」。

至於燈光總設計、閉幕式導演沙曉嵐就表示，閉幕式與開幕式一樣，演出上也設計很多精巧的環節，比如會有開幕式的演員神秘返場，運動員入場式也會有獨特設計。