北京冬奧｜坂本花織破俄羅斯壟斷摘銅　三甲只有她笑得最由衷燦爛

日本的坂本花織不靠高難度動作，以完美無瑕及優雅的表現，打破俄羅斯「三娃」的壟斷，獲得女子花式溜冰的冬奧銅牌。比起俄國「三娃」各有心事，笑容難展，坂本花織就全程笑得燦爛，還與同鄉樋口新葉攬頭攬頸，一起高舉日本國旗慶祝。



俄羅斯奧委會的華麗娃（Kamila Valieva）在自由滑壓軸登場，接連失誤，總分無法超越排第3位的坂本花織，令這位21歲日本選手驚喜地獲得銅牌。坂本花織那刻也難以置信，她原本打定輸數，華麗娃如無意外可以將她踢出三甲，但意外真的發生了。坂本花織表示「非常幸運」及「覺得自己會是第4名」，她續說：「之後回過神來，只有震驚。除了高興，我沒有其他話說。」

坂本花織在短節目及自由滑的得分皆排第3，獲得銅牌。（Getty Images）

坂本花織在日前的短節目獲得79.84分，排名第3；到自由滑，她得到153.29分，也是第3，總分為233.13分摘銅。俄羅斯奧委會的舒查巴高娃（Anna Shcherbakova）以255.95分封后，托路索娃（Alexandra Trusova）以251.73分得銀牌，至於失手的華麗娃就得224.09分，只得第4名。

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與俄國「三娃」的自由滑相比，坂本花織的演出缺少那些令人嘩然的旋轉及高難度動作，例如托路索娃做了5個四周跳。坂本花織沒有不斷挑戰難度，她在自由滑中完全沒有四周跳的動作，也沒有阿克塞爾三周半跳。她的難度分有78.9分，遠遠比不上難度分過百的舒查巴高娃及托路索娃，但她憑流暢的整體表現，加上優雅姿態，在表演分得到74.39分。坂本花織的表演分還比托路索娃高，略遜於舒查巴高娃。

「每年俄羅斯都培育到一些跳到四周跳的選手，每次我見到她們的表現，都感到很奇妙……我亦見到及覺得四周跳真的很重要。」由於難度比不上俄國「三娃」，所以坂本花織每個動作更加不容有失，她賽後說：「我真的認為，在今屆奧運，如果我不能做好自己所有難度分的話，根本沒有可能與俄羅斯的選手相提並論。」

坂本花織續說：「因為一直把取得比平昌冬奧（第6名）更好的成績為目標，我盡了全力，為自己叫好。我很開心，努力獲得回報，我完全沒有預計個人項目能夠贏得獎牌，今次的結果超出我的預期。」她早前與日本隊贏得一面花式溜冰團隊銅牌。

坂本花織在神戶長大，由4歲開始學溜冰，一直努力。她表示小時觀看劇集《晴朗家族》，劇中四姐妹中的大姐會溜冰，「見到之後我跟母親說『這就是我想做的事』！」她16/17賽季贏得全國少年賽冠軍，如今她已經是兩屆全國成人賽冠軍，包括今季。

她表示在疫情期間，有個半月未能到冰場練習，反而有意外收穫，她說：「所以我能夠專注更多體能訓練，或者令到我今季較少重大失誤。我比去年更有力量，增強體能有助我表現自己。」在溜冰之外，她是個念經濟的學生，平時還會游泳及長跑保持體能。

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三甲之中，坂本花織笑得最燦爛。（Getty Images）

在今次冬奧，俄國「三娃」各有心事，大熱華麗娃在禁藥風波的沉重壓力下失準，得知分數後哭成淚人。銀牌的托路索娃賽後不滿又憤怒，認為自己值得贏金牌，更一時氣上心口，大呼討厭溜冰。冠軍的舒查巴高娃也是若有所失，神情落寞，好像高興不起來。三甲之中，只有坂本花織笑得最由衷及燦爛。

比起舒查巴高娃贏冠軍後形單隻影，坂本花織很快就找到同樣21歲的樋口新葉慶祝。樋口新葉總分得214.44分，排在華麗娃之後得第5名。這兩名日本選手相擁，還一起高舉日本國旗。