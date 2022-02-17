北京冬奧｜山東食堂廚師請假當裁判　早年因傷從滑雪隊退役

「你平時吃的菜，可能是個『冬奧裁判』炒的」，近日，在山東中國石油大學（華東）飲食服務中心當食堂大廚的明志祥，便完成從大學廚房到冬奧賽場、從餐廳員工到冬奧技術官員的轉變，而這背後則是艱苦的付出。



日前，上海員工發現同事竟請假參加冬奧，還順手摘下銅牌一事走紅，證明草根人物參與到冬奧場內的事迹令人興趣盎然。這回輪到明志祥請假「跨界」去當北京冬奧會技術官員，作為冬季兩項的一名處罰圈記錄員，其後還將繼續擔任殘奧會的裁判，待3月15日結束後進行21天隔離，才將在4月初重新換上廚師服，繼續做一名餐廳後廚。

明志祥請假「跨界」去當北京冬奧會技術官員。（齊魯晚報）

事實上，明志祥可是十足的冰雪運動愛好者，絕非門外漢，早在10歲時，他便進入黑龍江省虎林市體校，並多次參加省和全國的比賽，獲得全省第四，全運會第六等比賽名次。1985年，成績出色的他還得以入選中國人民解放軍八一滑雪隊，曾獲得全運會第三名的優異表現，可惜後來因傷退役。

不過他從未放棄對冰雪運動的熱愛，不但每年都抽出一定時間參加冰雪運動，還利用業餘時間考取冰雪項目裁判員資質，並曾任第十至十三屆全運會的冰雪運動裁判等，以另一身份續寫情緣。

明志祥本身是十足的冰雪運動愛好者。（齊魯晚報）

從3年前起，北京冬奧技術官員便開展層層的選拔，即使曾是運動員並有執裁的經驗，但想符合冬奧會的要求，明志祥仍要不斷進行學習和線上線下培訓

北京冬奧會技術官員的選拔從3年前就開始了，經過層層篩選，刷掉了很多人。我儘管曾是運動員，也有過多次執裁的經驗，但要想符合冬奧會的要求，也需要不斷進行學習和線上線下培訓。最終在去年12月底，他收到了冬奧會組委會邀請函，一圓自己的夢想。