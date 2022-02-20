北京冬奧｜高亭宇搭擋徐夢桃任閉幕式旗手　兩人均在個人項目奪金

為期17天的北京冬奧會，今晚（20日）8時在國家體育場舉行閉幕式。本屆冬奧速度滑冰男子500米金牌得主高亭宇，以及自由式滑雪女子空中技巧金牌得主徐夢桃，將共同擔任中國體育代表團閉幕式旗手。



在2月4日的北京冬奧會開幕式上，高亭宇曾擔任中國體育代表團旗手。2月12日，北京冬奧會速度滑冰男子500米決賽在國家速滑館「冰絲帶」舉行，高亭宇以 34.32秒的成績打破奧運會紀錄奪冠，是中國首次在冬奧會速度滑冰男子項目奪金。

在本屆冬奧，徐夢桃先與隊友齊廣璞、賈宗洋配合，為中國隊奪得自由式滑雪空中技巧混合團體銀牌，隨後在自由式滑雪女子空中技巧決賽中，以108.61分奪冠，是中國隊歷史上自由式滑雪女子空中技巧的首塊金牌。

在得知擔任閉幕式旗手後，高亭宇與徐夢桃均在個人社交平台上分享感受。高亭宇稱，很榮幸繼搭檔趙丹擔任北京冬奧會開幕式旗手後，能夠有機會與徐夢桃擔任閉幕式旗手，不僅是他個人的榮譽，也是速度滑冰國家隊的榮譽。

徐夢桃表示，能夠成為閉幕式旗手，自己覺得特別幸福和激動，擔任旗手並非個人的榮譽，是中國冰雪、中國自由式滑雪空中技巧隊每個人努力的成果。

截至目前，中國體育代表團在本屆冬奧會已獲得9金4銀2銅共15枚獎牌，創下冬奧會歷史最佳成績。