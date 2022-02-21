微博傳出大幅裁員要求員工主動離職　公司澄清僅為架構調整

近日，內地社交平台「微博」傳出大裁員，有員工被要求主動離職，或被公司約談。

《時代財經》報道，微博公關人員否認裁員，表示公司正在調整部分組織（架構）。



2月19日，內地職場社交平台「脈脈App」熱搜出現「傳微博正在優化員工」的話題。多名微博員工稱收到裁員消息，包括試用期快到但被辭退、被上司要求主動離職等，有人表示已經簽署離職補償方案。

受影響的員工建立了微信群，最大的群組有超過200人。 程序員黎坤（化名）在微博工作大半年，公司需求急時他要周末加班工作。去年底，他收到全員郵件，通知年終獎為4個月工資。

他表示，由於工作崗位特殊，自己的業績難以統計，工作量與同事差不多，但部門十幾個人中，只有他的績效是D，未能取得年終獎。當時，有人在網上匿名發文稱在微博績效D的員工，在過年後會被辭退，黎坤計劃年後做績效申訴，若申訴不成功，就在工作滿一年後主動離職。

然而，未申訴的黎坤上周一（14日）就被公司裁員，「領導說全公司範圍裁員，（被裁的是）D 績效」。他簽定了解除勞動合同的協議書，約定賠償金是一個月的工資。按照流程，他離職後才會取得賠償，但因為不信任公司、擔心拿不到賠償，他加入了被裁員工組建的微信群。

據黎坤所在微信群群主所說，並非所有2021年底績效D的員工都被裁走，本次裁員的主要對象是入公司約一年的員工，但也有十年老員工被裁走。

微博公關人員否認裁員，表示公司為加強優勢領域和業務聚焦，調整部分組織（架構），優先為涉及的員工安排調崗安置，無適合崗位的情況下協商解除勞動關係，按法律規定進行經濟補償。不過，公關人員未有提供員工調崗，或協商解除勞動關係的人數。對此，黎坤表示上司和人事部從未提到可以調崗安置。