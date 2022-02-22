江蘇八孩母案｜2名熱心人士探訪豐縣遭拘留　事發村落被圍上鐵皮

江蘇省徐州市豐縣八孩母親被鐵鍊拴破屋的事件持續引發內地輿論關注，日前傳出有2名女性熱心人士到豐縣希望能探訪在醫院的八孩母親卻遭公安拘留，也有網民親赴豐縣發現事發村落已被人用鐵皮屋圍上，內地輿論對豐縣的指責日趨激烈。



江蘇徐州八孩母親一案牽扯到人口拐賣，成為近期內地輿論最關注的事件。徐州官方四次通報不統一，從否認拐賣到承認拐賣，反而引發更多質疑，江蘇省已宣布成立調查組，對事件展開全面調查，而受虐的八孩母親則已前往豐縣的醫院進行治療。

內地媒體報道，徐州市和豐縣的聯合調查組為女子進行會診和治療。（央視影片截圖）

由於徐州市和豐縣官方通報次次不同，在網民發現新的事證後又多次改口，引發網民抨擊，許多網民擔憂八孩母親和其它豐縣受虐女性無法發聲，希望親赴豐縣提供協助。2月10日微博用戶「小夢姐姐小小拳」和「我能抱起120斤」前往豐縣第二人民醫院，希望能送花給受虐的八孩母親。

據了解，根據此前公布的短片，八孩母親曾說「這世界不要俺了」。微博用戶「小夢姐姐小小拳」送的花束則寫上「姐姐：世界沒有拋棄你，姐妹們來了」，希望給八孩母親加油打氣。

但花束卻未能成功送出。用戶「小夢姐姐小小拳」透露，自己的手機遭護士搶走，警方更打給她，說她「發言不正當」。用戶「我能抱起120斤」則指出，自己在距離鄰近豐縣的沛縣遭公安扣留。目前兩人皆已安全返家，但兩人的遭遇使得網民對豐縣的批評更多，指豐縣是罪惡之地和不善待女性的地方。

+ 2

輿論激化 徐州豐縣成「罪惡之地」

據了解，徐州此前曾發布第四份通報承認存在人口拐賣，並對八個孩子的父親董某民等三人刑事拘留。但該案件仍疑點重重，包括小花梅的年齡、拐賣的經過和DNA比對情況等。

前《鳳凰周刊》記者部主任鄧飛15日發微博稱，收到網友發來的一張以「楊慶俠」名字與董志民在1998年8月登記的結婚證照片。從結婚證照片看，相中的「董志民」與已被逮捕的「八孩母親」丈夫外貌脗合，但相中的「楊慶俠」與被鐵鍊拴鎖的「八孩母親」長相存在差異。很多網民質疑，兩者並非同一人。

其後許多轉發消息的網民指出，豐縣正在捉「散布結婚證消息」的人，許多網民指出自己收到「關切電話」，更批評當局「有這種時間，不如去徹查八孩母親的案子」亦有網民引述《浙江學刊》研究指出，徐州自1980年代開始就是婦女拐賣誘騙買方盛行的地方。

《中國經濟週刊》等內媒則指出，中國裁判文書網上記錄數例徐州被拐賣婦女起訴的離婚案，豐縣人民法院的判決均為不予支持離婚，理由包括雙方雖未登記，但已構成事實婚姻等。

其中有一起案例，被拐賣至豐縣的重慶王某某起訴至法院申請離婚，且指出丈夫脾氣暴躁，對她經常打罵。但法院提到，被拐賣婦女王某某的家庭「是一個幸福美滿的家庭」，雙方結婚20餘年且生育子女，更指出「婚姻基礎牢固」。王某某提出的「因雙方婚前缺乏瞭解，被告脾氣暴躁，經常打罵原告」離婚理由不被支持。

目前內地輿論對徐州當局的批評日亦激化，雖徐州八孩母親案見已由江蘇省成立調查組展開調查，但網民對徐州的批評仍在持續，更要求要將八孩母親轉移至江蘇省的醫院。江蘇省政府則指出，在徹查案件時，會對有關責任人員嚴肅追責，結果及時向社會公布。