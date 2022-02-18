江蘇八孩母案｜小花梅身份未釋疑　專家：建議可做半同胞關係鑑定

江蘇省委省政府決定成立調查組，對轟動全國的徐州豐縣八孩母親楊某俠（官方稱其本名為「小花梅」）被丈夫用鐵鏈鎖脖栓在木屋一事進行全面調查。此前，徐州方面已就事件作4次通報，後兩次都提及做了DNA鑑定。《都市快報》近日為此專門採訪DNA鑑定專家，介紹到除了親子關係鑑定外，還有兩種坊間可能並不熟悉的全同胞關係鑑定和半同胞關係鑑定。



報道指，所謂全同胞關係鑑定，即同父同母所生的子女之間、親兄弟姐妹之間的關係鑑定，而半同胞關係鑑定則是同父異母或者同母異父的情況下，兄弟姐妹之間的關係鑑定。然而，在半同胞關係鑑定中，同母異父的情況較同父異母更複雜。一般親子鑑定需經至少19個位點比對，全同胞關係鑑定則要增加位點，到了半同胞關係鑑定就要增加更多到甚至四五十個，運用ITO分析法來計算全同胞和半同胞指數，在專門的嚴謹的計算模式基礎上，還要進行X或者Y染色體、線粒體的比對鑑定等，尤其在同母異父的情況下。

「徐州八孩母親」風波的起因源於社交媒體的一支影片，網民發現影片中有婦女被鐵鏈拴着，後續風波發酵至今。（網絡視頻截圖）

目前國內半同胞關係的鑑定不像親子鑑定般具行業技術規範標準，這是因為技術尚未成熟，一些鑑定機構能力有限無法得出結論，同時亦可能存在結論錯誤。上世紀五六十年代被遺棄的孩子現在如要尋找親人，雙親可能皆已去世，當中女性尋親者即便是做全同胞比對，也會因為比對的範圍大而更難，遑論半同胞關係，如設置7至9個位點比中的範圍，就約有上萬人，因此確定兄弟姐妹關係都是有針對性的比對，而非盲比。

專家表示，半同胞鑑定如採集3個孩子的DNA，準確率會提升；在雙親皆亡下，盡可能採集父親一方的兄弟等親戚、媽媽的兄弟等的DNA，多些DNA樣本有助提高準確率。然而實際上，出具半同胞關係鑑定報告通常具一定風險，故司法鑑定機構對此項鑑定業務一般都很謹慎。

徐州當局第四份顯示，經對楊某俠、光某英（小花梅同母異父妹妹）與已去世的普某瑪（小花梅母親）生前遺物進行DNA檢驗比對，確定普某瑪與楊某俠、光某英符合母女關係，結合調查走訪、組織辨認，認定楊某俠即是小花梅。專家推斷其是做了親子鑑定，即小花梅和光某英的DNA分別與普某瑪的做鑑定，而非半同胞鑑定。

據悉，上述普某瑪遺物是一件其生前穿過的外套，對於網上有關是否可以採集到DNA的疑問，專家認為這主要是看有沒有存在脫落細胞，根據現有技術，一般經過一次簡單清洗後，仍有可能從衣服的袖子、衣領等處提取到DNA，但如經反覆清洗，清洗程度很厲害，難度就會相對較大。

至於網上流傳楊某俠和董某民結婚證上，楊某俠與八孩母親長相不像一事，專家建議可以採集小花梅母親的兄弟姐妹DNA樣本，和光某英、楊某俠做進一步疑難親緣關係比對，包括對光某英、楊某俠DNA樣本做半同胞關係鑑定，以進一步鑑定身份。