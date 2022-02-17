江蘇八孩母案｜胡錫進：官方公信力已非常脆弱再清晰不過的警鐘

江蘇徐州豐縣八孩母親楊某俠（官方稱其本名為「小花梅」）被丈夫用鐵鏈鎖脖栓在木屋一事持續發酵，《環球時報》特約評論員胡錫進周四（17日）再發表評論稱，事件是官方公信力已經非常脆弱再清晰不過的警鐘。



胡錫進表示：「一名當地幹部對我說：我們怎麼可能用政府的公信力為某個個人背書？你覺得我們有這麼蠢嗎？然而現實是，輿論就是不信徐州以及所屬豐縣迄今發布的四份調查通報。」他強調，一個基層事件搞成現在這樣，江蘇省委省政府不得不另外成立調查組，確定真相，從政治上而言是悲劇性的，是官方公信力已經非常脆弱再清晰不過的警鐘。

他續稱，每有網上輿論事件形成，經常有官員抱怨有破壞性勢力帶節奏，媒體跟着推波助瀾，幾乎成了一個公式，但問題是，「那些勢力怎麼就這麼有本事帶節奏呢？這次媒體可是乾乾淨淨，沒有 " 推波助瀾 " 了吧，但事情的熱度又是怎麼起來的呢？總不能把互聯網時代的自媒體全封了吧！」

最後他表示，政府這幾十年做了那麼多好事，中國民生的基本面貌得以重塑，但社會的溝通出了問題，輿論方式和邏輯出了問題，「這是一篇大文章，我想說，它可能是中國未來成功的關鍵拿分項之一」。

其實在前一日，胡錫進亦針對結婚證照片中「楊慶俠」與被鐵鍊拴鎖的「八孩母親」長相存在差異一事發微博，稱強烈希望有國家級媒體的權威記者組深入開展調查，認為在徐州方面的通報信息太少，網上的信息更新很快，疑問迭出，需要有一組權威的調查記者嚴守新聞專業性，把所有證據和疑問連起來，搞清楚鐵鍊女的確切身份。

而據央視新聞周四報道，江蘇省委省政府決定成立調查組，對「豐縣生育八孩女子」事件進行全面調查，徹底查明事實真相，對有關違法犯罪行為依法嚴懲，對有關責任人員嚴肅追責，結果及時向社會公布。