江蘇八孩母案｜傳深圳前市委書記厲有為賦詩《戰徐州》聲援

「江蘇徐州八孩母親」一案令輿論沸騰，官方通報至今未得信服。而自周一（21日），微博、微信等平台開始傳出84歲的深圳前市委書記厲有為賦詩《戰徐州》聲援，備受網民關注。



網傳厲有為在微信朋友圈發布《戰徐州》，內容為：「劉邦戰徐州，漢室天下留。蘇軾戰徐州，紀念蘇黃樓。我軍戰徐州，淮海大捷收。網民戰徐州，徐州已蒙羞。天道不可滅！民心不可丟！史實休遮掩！惡行必追究！全民戰徐州，曙光在前頭！」

事件引起關注，不少人網民反應正面，「老書記好文采」、「給老書記點讚」、「下戰書了，全民應戰啊」，也有人表示，「此詩不管為何人所作，字字句句如洪鐘大呂，振聾發聵！ ！如此詩篇，中華兒女當遍傳天下」。然而亦有人借此感慨，普通民眾為事件發聲的不足，「同學群裡對這個議題普遍沉默」、「我發了兩次朋友圈，沒有一個人點贊評論」。

公開資料顯示，厲有為1938年1月出生，遼寧新民人，1964年畢業於吉林大學機械系。他曾任湖北省副省長，90年代調任廣東省，任中共深圳市委副書記、市人大常委會主任兼深圳市委黨校校長。他1992年6月任廣東省委常委，同年11月任深圳市市長；1993年4月任中共深圳市委書記兼市長；1995年5月任深圳市委書記。值得一提的是，厲有為過往亦產出不少文藝作品，包括《牛的大眼睛》、《牧童望雁》等。

針對「江蘇徐州八孩母親」一案，官方一共發布四份通報解釋情況，但版本不一且差距大，被網民批評「公信力全無」。如第一份通報強調女子是本地人、正常結婚，第二份通報又改口稱其流浪被收養、民政辦未核實身份，第三份則證實女性的籍貫，並詳述她到徐州豐縣的經過，但仍強調並未涉及拐賣，最後第四份首次承認存在人口拐賣，並對八個孩子的父親董某民等三人刑事拘留。

目前，江蘇省委省政府已宣佈成立調查組，對該事件進行全面調查。