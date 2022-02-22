內地啟動「東數西算」大灣區是數據節點　有望帶動一年4000億投資

繼「南水北調」、「西電東送」後，內地宣布啟動「東數西算」工程。預計將算力資源有序向西轉移，預計在在京津冀、長三角、粵港澳大灣區等八個地方啟動建設國家算力樞紐節點，打造全國一體化大數據中心體系。



據新華社報道，國家發改委創新驅動發展中心副主任徐彬在接受媒體採訪時說道：「從經濟上來看，『東數西算』每年能帶動投資4,000億元。」



國家發改委、中央網信辦、工業和信息化部、國家能源局聯合印發文件，同意在京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝、內蒙古、貴州、甘肅、寧夏啟動建設國家算力樞紐節點8個國家算力樞紐節點將作為國家「東數西算」工程的戰略支點，並規劃張家口集群等10個國家數據中心集群，開展數據中心與網絡、雲計算、大數據之間的協同建設，正式全面啟動「東數西算」。

國家發改委高技術司副司長孫偉介紹，「東數西算」中的「數」是指數據，「算」就是算力，即對數據的處理能力。國家將推動更多數據中心向可再生能源更豐富的西部轉移。

孫偉表示，中國西部地區資源充裕，特別是可再生能源豐富，具備發展數據中心、承接東部算力需求的潛力，「要像『南水北調』、『西電東送』一樣，充分發揮我國體制機制優勢，從全國角度一體化布局，優化資源配置，提升資源使用效率。」

國家發改委創新驅動發展中心副主任徐彬則透露，從經濟上來看，「東數西算」每年有望能帶動投資4000億元。對西部產業來說，數據中心等設施建設後會把相關IT產業——如數據標註、數據流量處理等產業帶到西部，對西部大開發有好處。

此外，據統計中國數據中心用電量占全社會用電2%，是用電大戶。徐彬指出，目前數據中心綠電的使用率是20%左右，通過「東數西算」工程，大量數據中心建設在西部後，提高對綠色能源的使用，「如果能夠從20%提高到80%，就能夠在2025年節點減少1.6個北京市的總碳排放量。」