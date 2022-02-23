上海90後設計師猝死公司否認與加班有關　員工曝：月工時常超300

內地近年來不時傳出過勞死消息，繼影視平台B站（Bilibili）一名負責審核圖文內容的員工「暮色木心」，過年期間值班後突發腦出血猝死引發關注後，日前再現上市公司尤安設計員工疑因加班猝死。

不過公司接連否認，指事主是非工作時間、非工作地點、非工作原因下離世。與此同時，不少自稱是尤安設計的員工在網上抱怨公司不合理的加班制度，透露尤安設計上市擴編後，入職員工每月工時超過300是司空見慣。



事主為1996年出生的年輕設計師趙磊，3年前畢業後進尤安設計的全資子公司上海尤安鉅作建築設計事務所有限公司工作，擔任公司項目的骨幹。可是今年2月16日，他被曝或因加班過度在出租屋內猝死。親友指，法醫給出的逝世時間為2月14日晚，當日為周一，趙磊沒有去上班也未請假，公司遂於翌日早上前往其家，繼而發現逝者。

親友透露，近3年來多次聽趙磊提到高負荷工作，且1月13日至27日，其組內接了一個投標，致其一直高強度工作，常常到凌晨2時至4時才能下班。另外，據趙磊生前聊天記錄顯示，他曾向友人表示自己天天熬夜，「最近感覺要掛了，扛不住，人都懵了」，甚至提到感覺離死亡很近。

一份去年4月的工時記錄更顯示，趙磊當月共上班276.5小時，只休息了4天，有7天日均工作時間超過14小時。聊天記錄也顯示，1月16日至27日期間，他應該沒有休息，多數時間上班超過12小時，最少有兩天更超過15小時。

對於親友質疑事件與加班有關，尤安設計證券部一名工作人員予以強烈否認，稱「肯定和工作原因是無關的，他是在非工作時間、非工作地點、非工作原因身故的」。尤安設計信息披露負責人兼董事長秘書馮先生亦表示，事主去世前不存在加班現象，公司認為其離世與加班沒有任何關係，而警方已介入調查，公司目前主要做好死者家屬的接待工作。

不過在微博、知乎等社交平台，連日來都有不少自稱是尤安設計的員工爆料抱怨公司加班制度不合理，有網民表示，尤安設計上市擴編後，規定入職員工每月工時250小時起，平均300小時以上是司空見慣。還有人透露尤安設計平時只發六成薪資，剩下四成則會年底再發，而員工經常通宵卻沒加班費。多人更提到，公司去年底讓員工統一簽署《自願加班協議》。不過前述工作人員否認協議存在，並稱謠言止於智者。

此外，公開資料顯示，2020年度，該公司總監級設計師離職率為6.45%，資深設計師離職率為20.05%，普通設計師離職率則高達28.44%，綜合離職率達到25.48%。其中，普通設計師人數佔比超過一大半，但其人均在職時間僅為一年半，年內離職率超過四分之一。