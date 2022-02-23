江蘇八孩母案｜省調查組答新華社13問　重申「八孩母不是李瑩」

徐州豐縣八孩母親楊某俠（官方稱其本名為「小花梅」）被丈夫用鐵鏈鎖脖栓在木屋一事，江蘇省調查組2月23日公布調查結果，重申八孩母親的身分是來自雲南的小花梅，被拐賣到江蘇。通報並提到批捕八孩母丈夫董某民，及處分當地多名官員。

官媒新華社報道稱，調查組負責人就13個問題給出回答，當中重申此前通報中提及的「八孩母不是四川籍失蹤女子李瑩」。



針對「楊某俠可能是四川籍失蹤女子李瑩」的問題，調查組重申，徐州當地上次通報中，楊某俠真實身份為雲南省福貢縣亞谷村的小花梅的說法，指公安機關開展專門調查。三次結果都證明八孩母親楊某俠並非李瑩。

調查組指，一是經江蘇公安機關會同四川公安機關將李瑩母親與楊某俠進行DNA檢驗比對，結果排除生物學親子關係。二是經南京醫科大學司法鑒定所對李瑩母親與楊某俠進行DNA檢驗比對，結果仍排除生物學親子關係。三是經公安部物證鑒定中心鑒定，再次排除李瑩母親和楊某俠存在生物學親子關係。據此認定楊某俠與李瑩不是同一人。

調查組續指，此後他們也將楊某俠與其他親戚DNA檢驗結果比對也一致，綜合DNA檢驗比對、查閱雲南戶籍底冊和調查走訪，認定楊某俠就是雲南省福貢縣亞谷村的小花梅。

對於「為何八孩母親楊某俠的多張照片看上去不像同一個人？」這一問題，調查組負責人則提到，楊某俠近照從抖音影片中截取，經修圖後流傳到網上，與實際容貌有差異，且受年齡增長造成的皮膚老化、毛髮退化、脂肪組織液化及缺牙等因素影響，楊某俠容貌也發生變化。2月22日，公安部物證鑒定中心運用人像特徵比對，認定楊某俠與董某民結婚證照片、在雲南第一次結婚照片、網傳影片截圖、身份證照片等相似度較高，認定為同人。

針對八孩母親楊某俠的年齡問題，調查組則稱，公安機關調查中發現，小花梅存在4個出生日期。出生年份有1974年、1969年、1977年三種資料。她的真實出生日期是1977年，今年45歲。

對於八個孩子是否都為楊某俠（小花梅）所生，長子和次子年齡為何相差12歲？調查組負責人則稱，1999年小花梅生育第一個孩子後，採取了節育措施，至2010年董、楊二人未生育，後節育措施失效，2011年至2020年又生育7個孩子。

「徐州八孩母親」風波源於社交網一支影片，網民發現影片中有婦女被鐵鏈拴着，後續風波發酵至今。（影片截圖）

調查組指，基層計生工作人員在跟蹤管理、服務指導、資訊採集等方面未能認真履行職責，負有失管失察責任，經DNA比對，8個孩子都是小花梅和董某民所生，其中長子董某港為1999年出生，是楊某俠長子，他也回應稱母親以前精神穩定的時候，會送他去上學。

對於小花梅是否被拐賣，調查組指，1998年初，小花梅被桑某妞（女，1974年7月出生，雲南省福貢縣人）從亞谷村帶至江蘇省東海縣。桑某妞與其丈夫時某忠（江蘇省東海縣人）合謀，桑某妞以給小花梅看病為由，將小花梅從雲南省福貢縣帶至江蘇省東海縣家中，後以5000元錢（人民幣）將小花梅賣給東海縣徐某東。

調查組指，2月22日，豐縣人民檢察院經審查對犯罪嫌疑人桑某妞、時某忠，以涉嫌拐賣婦女罪依法批准逮捕。公安機關以涉嫌收買被拐賣的婦女罪，已對犯罪嫌疑人徐某東採取刑事強制措施。

而小花梅又是如何與董某民結婚的？調查組負責人指，逃走後的小花梅被譚某慶、李某玲夫婦收留在夏邑縣駱集鄉經營的飯店內，一個月後賣給在飯店附近工地務工的霍某渠、霍某得，二人將小花梅帶回江蘇省豐縣後，經劉某柱介紹轉賣給董某更，董某更就是董某民的父親。而董某民則因涉嫌虐待罪已遭批捕。

調查組指，已對犯罪嫌疑人劉某柱、霍某渠、霍某得、譚某慶、李某玲，公安機關已立案並採取刑事強制措施，繼續開展偵查取證工作。

此前有許多網民引述歷史資料，指徐州婦女拐買現象「長期存在」。而未來針對女性和精神疾病患者權益保護，徐州將會採取哪些措施？調查組則回應，徐州市將按照江蘇省統一部署，開展侵害婦女兒童等群體權益問題專項排查整治工作，明確精神疾病、智力障礙、被限制人身自由等10類排查重點，在全市範圍內進行「梳網清格」，對發現的侵害婦女兒童線索，堅決依法查處，切實維護婦女兒童等群體的合法權益。